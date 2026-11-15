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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 13:50

María Corina Machado invita a los venezolanos a una peregrinación el 5 de diciembre

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Caracas, 15 nov (EFE).- La líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado invitó este domingo a los venezolanos a una "inmensa peregrinación" el próximo 5 de diciembre en Guanare, capital del estado Portuguesa (oeste), una convocatoria de la Iglesia católica hacia la basílica de la Virgen de Coromoto, patrona del país.

Por EFE
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La exdiputada, quien asistió a una misa en la ciudad de Los Teques, cercana a Caracas, dijo que pedirán por la liberación de todos los presos políticos -más de 300, según organizaciones no gubernamentales-, por el regreso de migrantes y la reunificación de las familias y también para que el próximo año sea el "definitivo" para Venezuela.

En un video publicado en redes sociales, Machado aseguró que el sábado 5 de diciembre será "un día de oración y de unión".

"Vamos a ir a darle gracias a Dios todos los venezolanos porque estamos aquí juntos hoy, porque estamos vivos, con salud y dispuestos a luchar, y también vamos a pedirle a la virgen que proteja a nuestros presos políticos y que los libere a todos", expresó.

El cardenal Baltazar Porras también invitó este domingo a los venezolanos a peregrinar el 5 de diciembre "a los pies de la Coromoto" y afirmó que será la ocasión para que todos se sientan "unidos por la transformación de la realidad social" actual.

"Que no tengamos que sufrir más porque es inexplicable que haya presos políticos y que todos podamos opinar y disentir para construir juntos lo que es producto del consenso, poniendo primero a los más necesitados y excluidos", escribió en su cuenta de Instagram.

Machado llegó a Venezuela el pasado octubre tras estar en el exterior desde diciembre de 2025, cuando salió para recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo, y luego de varios intentos frustrados que fueron denunciados por su equipo.

Desde su regreso, el 25 de octubre, la exdiputada se ha reunido con activistas opositores, familiares de presos políticos, estudiantes universitarios y afectados por el devastador doble terremoto del pasado junio, entre otros.

Machado afirmó recientemente que la transición política es "irreversible" y que espera que el proceso de diálogo entre el chavismo y el grupo opositor encabezado por Dinorah Figuera tenga éxito y cumpla con su objetivo: una convocatoria electoral.

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