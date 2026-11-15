ABC
15 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Otro Level
ABC TV de 13:00:00 a 14:59:00
Ver ABC TV
Estadio Lleno
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Otro Level
ABC TV de 13:00:00 a 14:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
37º
undefined 2026-11-17
Min
21º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-19
Min
21º
Máx
30º
undefined 2026-11-20
Min
21º
Máx
27º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
15 de noviembre de 2026 - 14:00

Más de 600 parejas se dan el "sí, quiero" en una multitudinaria boda en Paraguay

Imagen sin descripción

Asunción, 15 nov (EFE).- Más de 600 parejas se dieron el "sí, quiero" este domingo y en una multitudinaria boda gratuita celebrada en un recinto deportivo en Paraguay, durante una ceremonia gratuita impulsada por el Estado para facilitar las legalizaciones de las uniones de hecho, muchas de ellas formadas hace muchos años.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Teníamos planes y vimos la oportunidad", dijo a EFE el contador Arturo Corbalán, quien formalizó su matrimonio con la oficinista Leticia Alvarenga tras más de una década de relación.

"Hace 11 años que estamos juntos, tenemos una hija y tenemos que formalizar", agregó el hombre de 32 años con una sonrisa de alegría dibujada en el rostro.

Al momento de dar el sí, los novios y novias intercambiaron aros de matrimonio, declaraciones de amor, regalos e incluso bailaron el vals en la pista del coliseo de la Secretaría Nacional de Deportes, conocida como Arena SND.

Igualmente, compartieron la alegría con sus familiares, quienes registraban el momento con fotos y videos desde las gradas.

"Está muy feliz por este paso que vamos a dar porque ya es grandecita y entiende lo que está ocurriendo ahora", afirmó por su parte Alvarenga sobre su hija, que desde las tribunas de la Arena SND hacía fotos del matrimonio de sus padres.

El director del Registro del Estado Civil paraguayo, Maximiliano Ayala, presidió el acto junto al titular de la cartera de Justicia, Rodrigo Nicora, y precisó que el matrimonio no es un simple trámite, sino "una decisión importante" que fortalece el vínculo de la pareja "y brinda protección legal a quienes deciden compartir sus vidas".

El funcionario señaló que legalizar el enlace permite a los hijos "crecer en un hogar ordenado y en una familia constituida". Además, informó que por primera vez el país implementó los registros digitales de matrimonio.

También se casaron este domingo parejas recién formadas, como la que integran el argentino Fabián Ojeda y la paraguaya Lucía Fernández.

Ambos son artistas y este domingo acudieron a la ceremonia disfrazados de dos personajes de la popular serie de animación japonesa Naruto, una actividad que es conocida como 'cosplay'.

Ella iba vestida como el personaje de Sakura Haruno, e incluso copió el cabello rosa y los ojos color esmeralda.

Mientras que Ojeda, un correntino de 30 años, se disfrazó como Sasuke Uchiha, el mejor amigo del personaje principal del anime.

"Hace unos meses teníamos la idea y justo vimos la publicación de que tenían este casamiento masivo y aprovechamos la oportunidad", declaró Ojeda a EFE.

Esta pareja se conoció en 2023 durante un evento que tenía a la serie Naruto como temática, razón por la cual decidieron inmortalizar las imágenes de su boda vestidos como Sakura y Sasuke, en un guiño a sus primeros escarceos amorosos.

"Nosotros somos así, justamente artistas, y uno como artista se expresa diferente a la mayoría", indicó a EFE la mujer, al tiempo que consideró el matrimonio como "algo muy bonito", especialmente cuando la pareja está unida por las mismas aficiones.

"Eso nos hace muy felices", añadió.

Esta pareja de artistas y 'cosplayers' no tiene definido si vivirán en Paraguay o Argentina, pero de momento esa no es su prioridad, porque solo les importa estar juntos. Y ahora legalmente casados.

Lo
más leído
del día

01
Política
Offshore de Ueno en Luxemburgo declaró solo US$ 49.985 en caja
Ver más
02
Política
Ueno Bank: estos son los responsables de depositar fondos públicos y jubilatorios
Ver más
03
Policiales
Video: allanan hangar en Luque en busca de otro avión del Grupo Vázquez
Ver más
04
Policiales
El calor y los mosquitos están volviendo locos a Miguel Vázquez y los otros banqueros en Tacumbú
Ver más
05
Economía
Juan Carlos Baruja: “Vamos a analizar la conveniencia o no del tren de cercanías”
Ver más

Te puede interesar