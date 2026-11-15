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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 20:45

Ministro de Justicia representará a primer ministro de Haití en conferencia en El Salvador

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Puerto Príncipe, 15 nov (EFE).- El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Haití, Patrick Pélissier, viajó este domingo a El Salvador, en representación del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, para participar en la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED 2026), que se celebrará mañana y el martes, informó el Gobierno.

Por EFE
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El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, dijo a comienzos de mes, en una entrevista con EFE en Madrid, que Fils-Aimé acudiría al país centroamericano el 16 y 17 de noviembre para discutir el futuro del contingente salvadoreño desplegado en Haití.

Sin embargo, será Pélissier quien "representará al primer ministro en este encuentro internacional de alto nivel, que reunirá a líderes políticos, diplomáticos y expertos en asuntos de gobernanza, seguridad y desarrollo", indicó la oficina del jefe de Gobierno en un comunicado.

"Esta participación reafirma la voluntad del Gobierno haitiano de consolidar su diplomacia, fortalecer la cooperación internacional y trasladar al ámbito internacional las prioridades nacionales, así como la voz de la República ante los desafíos que enfrenta el país", señaló la información.

El ministro haitiano acude a la cita en medio de la complicada situación de inseguridad que vive su país, donde al menos 1.167 personas murieron y 459 resultaron heridas entre julio y septiembre de este año a causa de la violencia que sufre el país, según el último informe trimestral de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para Haití (Binuh).

Este domingo también viajó a El Salvador la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, quien abordará durante el encuentro "la importancia de la cooperación regional frente a los desafíos compartidos, incluida la situación de seguridad en Haití".

Las bandas armadas que siembran la violencia en Haití son combatidas por la Policía Nacional de ese país y por la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés), cuya creación fue autorizada en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de la ONU.

A ellos se sumaron el mes pasado más de 2.000 soldados enviados por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con el pretexto de ayudar en la búsqueda de cuatro militares de ese país que formaban parte de la GSF y que están desaparecidos desde el 18 de octubre, tras ser emboscados por bandas armadas en la zona de Santo, en el distrito de Croix-des-Bouquets, en la periferia de Puerto Príncipe.

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