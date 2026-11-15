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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 21:55

Noche de violencia en Sinaloa, México deja tres muertos y miembros de la banda HR heridos

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Ciudad de México, 15 nov (EFE).- Al menos tres personas murieron y ocho resultaron heridas en ataques armados contra un bar y dos fiestas en Mazatlán, Sinaloa, en el noroeste de México, con integrantes de la Banda HR entre los lesionados.

Por EFE
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Los hechos violentos ocurrieron entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, según reportes preliminares, que provocaron llamados de trabajadores y empresarios para reforzar la seguridad.

Uno de los ataques ocurrió en el bar La Malinche, ubicado en la Zona Dorada, principal corredor turístico del puerto, donde un guardia de seguridad murió y otro resultó herido.

La agresión ocurrió cuando los empleados impidieron la entrada de un hombre armado, quien presuntamente les disparó y huyó.

El establecimiento denunció este domingo la inseguridad que enfrentan comerciantes y empleados del puerto y pidió ayuda a las autoridades.

“Salimos a trabajar todos los días con el deseo de regresar sanos a casa, pero con la incertidumbre de no saber si lo lograremos”, señaló La Malinche en un comunicado.

En otra agresión, hombres armados dispararon durante una fiesta en la colonia Pueblo Nuevo, donde un asistente murió y hubo personas lesionadas, según Noroeste y El Sol de Mazatlán.

El medio local Reporteros Asociados informó que en el ataque tres integrantes de la Banda HR resultaron heridos mientras amenizaban la celebración.

El Debate recogió el testimonio de un músico de la agrupación sobre las heridas de tres compañeros y su necesidad de apoyo económico para cubrir gastos médicos.

Además, un ataque contra una reunión en una vivienda de la colonia 12 de Mayo dejó otro hombre muerto y cuatro heridos, entre ellos una mujer, de acuerdo con El Sol de Mazatlán.

El secretario del Ayuntamiento, Abraham Alonso Ávalos Osuna, reconoció la necesidad de reforzar la vigilancia en bares y zonas turísticas, según Los Noticieristas.

Un recuento de la revista Espejo registró al menos 11 episodios violentos, siete asesinatos y nueve heridos entre el sábado y la madrugada del domingo, cifras periodísticas que aún carecen de un balance oficial conjunto.

Sinaloa afronta desde septiembre de 2024 una disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa que ha elevado la violencia en Mazatlán y Culiacán.

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