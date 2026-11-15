Oposición israelí pide investigar presunta manipulación electoral por oficina de Netanyahu

"Ahora sale a la luz un nuevo asunto aún más grave: un presunto intento de interferir en las elecciones mediante la colocación de pruebas falsas y el despliegue de la policía contra ciudadanos árabes de Israel sin órdenes de registro ni de detención válidas", afirmó el aspirante a primer ministro, Gadi Eisenkot, en un comunicado de su formación en el que demandó una investigación de lo sucedido.

"Netanyahu ha cruzado otra línea roja: sospecha de plantar información de inteligencia contra ciudadanos en los sistemas policiales antes de las elecciones, con el fin de instrumentalizar a las autoridades de seguridad y defensa de la ley en una campaña política para robar las elecciones", denunció, por su parte Yair Golán, el líder de la formación progresista Los Demócratas.

Golán reivindicó que ni el Shin Bet (la agencia de inteligencia interior israelí) ni la policía son "el brazo operativo de Netanyahu", y exigió también al respecto una investigación "independiente e inmediata".

La Lista Conjunta, el compendio de formaciones de izquierda palestinas en Israel, exigió también una investigación penal contra Netanyahu, su jefe de gabinete y todos los participantes en la presunta fabricación de las acusaciones de fraude.

La Cadena 12, la más popular en la televisión israelí, publicó en la tarde de este domingo investigaciones según las cuáles fueron personas cercanos a la oficina de Netanyahu las que difundieron las acusaciones del presunto fraude electoral cometido por activistas de Raam.

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En la llamada, Norden remitió a la policía a una supuesta "fuente de inteligencia" con conocimiento al respecto, y un coordinador de la inteligencia policial contactó a dicha fuente. Según la Cadena 12, la persona informada era un exempleado de la oficina de Netanyahu: Yossi Shelly (que la dirigió).

La cadena apunta a Shelly como autor de la presunta información que incriminó falsamente a tres apoderados de Raam, la cual pasó a registrarse en los sistemas de la inteligencia policial israelí y desembocó en una operación para detenerlos.

A lo largo de la jornada electoral y en los días posteriores, Netanyahu y sus socios de Gobierno denunciaron una presunta trama de injerencia extranjera en los comicios por la distribución de sobres de dinero con papeletas de Raam.

La Comisión Electoral Central no halló fraude en los comicios.