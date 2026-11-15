Pakistán denuncia un ataque con drones contra sus tropas en Baluchistán y acusa a la India

El ataque ocurrió el sábado, cuando presuntos insurgentes utilizaron cuadricópteros armados contra vehículos militares que patrullaban las zonas de Kolpur, Kardagap y Nushki, según informó el servicio de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas paquistaníes (ISPR).

Los fallecidos fueron identificados como el comandante Omer Minhas Nasir y el suboficial Muhammad Adnan Khan.

El ataque tuvo lugar mientras las tropas desarrollaban operaciones para asegurar la carretera nacional N-40, que comunica Quetta con Taftan, en la frontera con Irán.

El Ejército aseguró que los responsables pertenecían a grupos que denomina "Fitna al-Hindustan", una expresión utilizada por Islamabad para referirse a organizaciones insurgentes baluches a las que acusa de recibir apoyo de Nueva Delhi.

Según el comunicado, la India proporciona financiación y equipamiento tecnológico a estas organizaciones, incluidos drones y dispositivos explosivos improvisados, unas acusaciones que Nueva Delhi ha rechazado anteriormente.

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Las fuerzas paquistaníes informaron además de la muerte de ocho presuntos insurgentes, entre ellos un atacante suicida, durante una operación efectuada en Kolpur en la noche del viernes al sábado, en la que aseguraron haberse incautado de armas y municiones.

El Ejército indicó que mantendrá las operaciones en Baluchistán, una provincia fronteriza con Irán y Afganistán donde diversos grupos separatistas llevan años combatiendo al Estado paquistaní.

Los balances proceden exclusivamente de fuentes militares y no han podido ser contrastados de forma independiente.