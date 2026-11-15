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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 13:45

Papa León XIV expresa su gratitud al arzobispo de Cusco fallecido días antes de su llegada

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Lima, 15 nov (EFE).- El papa León XIV expresó este domingo su gratitud a Dios por la vida y el ministerio del arzobispo de Cusco Richard Alarcón Urrutia, fallecido el pasado 30 de octubre, quien trabajó por hacer posible su visita a esta ciudad surandina, en el penúltimo día de su viaje apostólico a Perú y Latinoamérica.

Por EFE
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En la fortaleza inca de Sacsayhuamán, el pontífice le dedicó una palabras a la memoria de monseñor Alarcón, antes de empezar el Encuentro con los Fieles y Representantes de la Piedad Popular.

"Quisiera expresar a Dios mi gratitud por la vida y ministerio de monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, arzobispo de Cusco, que tanto trabajó por este viaje y a quien deseaba encontrar al llegar aquí", expresó el papa sobre el religioso fallecido por una grave enfermedad a sólo doce días de la llegada del pontífice al país.

"Unido a todos mis hermanos obispos, aseguro mis oraciones por su eterno descanso, pidiendo a nuestro señor Jesucristo que le conceda el reino de los justos y, a todos los que sufren su ausencia, el consuelo que brote de la fe en el Resucitado", manifestó León XIV.

El cuerpo de Alarcón Urrutia fue velado en la Catedral de Cusco, a donde cientos de fieles acudieron para despedirse del arzobispo, que tenía 74 años y atravesaba una grave enfermedad.

En la última visita de la comisión de avanzada del Vaticano en Cusco, que preparaba el viaje del papa a Perú del 11 al 16 de noviembre, el arzobispo no participó en el comité como acostumbraba, según informaron medios locales.

El Vaticano, hace un mes y medio, nombró como arzobispo coadjutor del Cusco al sacerdote agustino Lizardo Estrada, quien asumió inmediatamente como nuevo arzobispo.

Tras su llegada a Lima el 11 de noviembre y su paso por Chiclayo, donde el papa fue obispo ocho años, este domingo, León XIV llegó a Cusco, donde tuvo un encuentro masivo con fieles en la explanada del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán y realizará el rezo del ángelus desde la plaza mayor de la antigua capital del imperio incaico.

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