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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 12:05

Pasajeros y tripulación de avión de Copa colisionado en aeropuerto de Miami están ilesos

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Ciudad de Panamá, 15 nov (EFE).- Los pasajeros y tripulación del avión de Copa Airlines se encuentran en "buen estado" después de que la nave colisionara con otra la noche del sábado en la pista aterrizaje del aeropuerto internacional de Miami, en medio de la reanudación del tráfico aéreo en Estados Unidos luego de un fallo técnico que obligó a paralizar todos los vuelos.

Por EFE
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Según informó la aerolínea panameña este domingo en un comunicado: "La aeronave de Copa Airlines está en la terminal; todos los pasajeros han desembarcado y se encuentran en buen estado".

"De estos, dos pasajeros han recibido atención de los paramédicos del aeropuerto de Miami, por lo que preliminarmente parecen ser afectaciones menores. La tripulación de la aerolínea se encuentra en buen estado también", agregó Copa.

En el Boeing 737-800NG, procedente de Ciudad de Panamá, viajaban 166 pasajeros más SEIS miembros de la tripulación cuando sobre las 21:00 hora local de Miami (02:00 GMT del domingo) "estuvo involucrada en un incidente con una aeronave de otra aerolínea durante el rodaje hacia la terminal", señala la aerolínea.

Copa detalló que "se produjo una colisión entre una aeronave de carga y la aeronave de Copa Airlines, en específico con el extremo del ala izquierda del B737-800NG, mientras ambas se desplazaban por las calles de rodaje del aeropuerto" de Miami.

"La aerolínea lamenta los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar a sus pasajeros y reitera que la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones es su prioridad. Copa Airlines estará cooperando con las autoridades en esta investigación", concluye el comunicado.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) detalló que "la punta del ala" del Boeing 737 impactó contra el morro de un "Boeing 767 de UPS mientras ambas aeronaves rodaban por la pista del Aeropuerto Internacional".

El incidente se produjo cuando el avión de Copa Airlines se dirigía a la puerta de embarque, mientras que el aparato de UPS rodaba hacia la pista para despegar con destino a Bogotá (Colombia), según la FAA.

Según informó el director de comunicación del aeropuerto, Greg Chin, al diario 'The New York Times', dos personas fueron atendidas en el lugar por heridas leves. El resto de vuelos fueron redirigidos a otras pistas sin que las operaciones aeroportuarias se viesen afectadas.

El incidente llega cuando Estados Unidos prevé que el tráfico aéreo regrese este domingo a la normalidad tras la paralización de toda la actividad durante cuatro horas en la noche del viernes debido a un fallo en el sistema de comunicaciones, lo que ha llevado a la cancelación de más de 10.000 vuelos desde entonces.

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