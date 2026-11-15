Rusia advierte contra la reanudación de pruebas nucleares en el mundo

"Es fundamental que estos países (que poseen armas nucleares) observen estrictamente sus moratorias nacionales voluntarias", dijo el diplomático ruso al diario Kommersant.

A la vez, admitió que es "demasiado optimista" descartar del todo la reanudación de los ensayos nucleares.

Según Uliánov, tal como dijo el presidente ruso, Vladímir Putin, si Estados Unidos o cualquier otro país lleva a cabo pruebas nucleares, Rusia "también tendría que adoptar contramedidas adecuadas y proporcionales".

Rusia revocó en noviembre de 2023 la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT), pero aseguró que no efectuará pruebas nucleares si EE.UU. también se abstenía de ello.

La URSS efectuó su último ensayo nuclear -ocho cargas con una potencia de 70 kilotones- el 24 de octubre de 1990 en el polígono ártico Nueva Zembla.

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El CTBT, adoptado por la Asamblea General de la ONU el 10 de septiembre de 1996, ha sido firmado por 188 países, incluido Rusia, que lo ratificó el 30 de junio de 2000. Países como Estados Unidos, China, Irán e Israel nunca lo ratificaron, mientras la India, Pakistán, Corea del Norte y Siria ni siquiera lo firmaron.