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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 18:35

Rusia se dispone a verificar el anuncio sobre cierre de frontera estonia

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Moscú, 16 nov (EFE).- Rusia verificará el anuncio de Estonia sobre los planes de cerrar la frontera con Rusia a partir del 1 de diciembre, anunció la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.

Por EFE
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“Verificaremos la autenticidad de ello (el anuncio”, dijo Zajárova a la agencia TASS.

Agregó que si se trata de “planes reales” del país báltico, estos encajan en su política de “rusofobia agresiva y desenfrenada”.

El Gobierno estonio anunció este domingo que ha decidido cerrar la frontera del país báltico con Rusia el 1 de diciembre, después de que el sábado se produjera un presunto intento de sabotaje contra una fábrica de material militar que ha sido atribuido al espionaje de Moscú.

El jefe de la diplomacia estonia, Margus Tsahkna, aseguró que el cierre de la frontera reducirá la capacidad de Rusia de llevar a cabo "actividades hostiles" en el país báltico y fortalecerá los esfuerzos para impedir que se evadan las sanciones contra Moscú.

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