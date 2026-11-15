Se entrega jefe jurídico del Banco Central del Paraguay investigado por caída de Ueno bank

Rodríguez se presentó ante la Comisaría Séptima de Asunción, la capital de Paraguay, en compañía de una abogada y "con la intención de constatar sobre su situación judicial", dijo a la televisión local NPY el subcomisario de esta delegación, Ricardo Chaparro.

Más temprano, el Ministerio Público había dictado una orden de aprehensión contra el funcionario a través de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Según las investigaciones, Rodríguez habría intervenido en la modificación de un informe técnico sobre el estado de Ueno que la Superintendencia de Bancos remitió a la Cámara de Senadores en octubre pasado.

En un comunicado, la Fiscalía dijo que con estas alteraciones del documento se omitió "información relevante sobre la situación financiera" de la entidad, así como advertencias "relacionadas con una operación de transferencia de cartera crediticia" a la firma Vinanzas, vinculada al Grupo Vásquez, que controlaba Ueno bank.

El pasado lunes, las autoridades allanaron Vinanzas, que de acuerdo a las pesquisas adquirió a mediados de junio una cartera de créditos morosa desde Ueno por más de 74 millones de dólares, una operación que se especula perseguía enmascarar la situación de insolvencia del banco.

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Ueno bank entró desde el pasado 3 de noviembre en un procedimiento de liquidación ordenado por el BCP, lo que congeló los fondos de los más de 2,94 millones de clientes que la entidad reportaba tener.

El escándalo afectó hasta al presidente Santiago Peña, quien fue destituido el pasado 6 de noviembre, tres días después de que se conociera de la intervención.

El exgobernante fue detenido horas después, tras el juicio político en el Senado que lo declaró culpable de "mal desempeño de funciones" y lo desalojó del poder.

También fueron detenidos por el caso los cinco miembros del directorio del BCP, incluido el expresidente del emisor, Carlos Carvallo, acusados por la Fiscalía de integrar un grupo criminal junto a Peña y quien fuera uno de los dueños del banco, Miguel Vásquez, a su vez capturado junto a otros siete exdirectivos de la entidad.