ABC
15 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Un Mundo Alucinante
ABC TV de 18:30:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Fútbol Paraguayo. Torneo Apertura
ABC Cardinal AM de 17:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Un Mundo Alucinante
ABC TV de 18:30:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-17
Min
21º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
31º
undefined 2026-11-20
Min
21º
Máx
24º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
15 de noviembre de 2026 - 18:45

Se entrega jefe jurídico del Banco Central del Paraguay investigado por caída de Ueno bank

Imagen sin descripción

Asunción, 15 nov (EFE).- El gerente de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay (BCP), Aldo Rodríguez, se entregó la tarde de este domingo a las autoridades después de que la Fiscalía librara una orden de captura en su contra en el marco de las investigaciones por el vaciamiento del Ueno bank, que controlaba importantes fondos públicos.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Rodríguez se presentó ante la Comisaría Séptima de Asunción, la capital de Paraguay, en compañía de una abogada y "con la intención de constatar sobre su situación judicial", dijo a la televisión local NPY el subcomisario de esta delegación, Ricardo Chaparro.

Más temprano, el Ministerio Público había dictado una orden de aprehensión contra el funcionario a través de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Según las investigaciones, Rodríguez habría intervenido en la modificación de un informe técnico sobre el estado de Ueno que la Superintendencia de Bancos remitió a la Cámara de Senadores en octubre pasado.

En un comunicado, la Fiscalía dijo que con estas alteraciones del documento se omitió "información relevante sobre la situación financiera" de la entidad, así como advertencias "relacionadas con una operación de transferencia de cartera crediticia" a la firma Vinanzas, vinculada al Grupo Vásquez, que controlaba Ueno bank.

El pasado lunes, las autoridades allanaron Vinanzas, que de acuerdo a las pesquisas adquirió a mediados de junio una cartera de créditos morosa desde Ueno por más de 74 millones de dólares, una operación que se especula perseguía enmascarar la situación de insolvencia del banco.

Ueno bank entró desde el pasado 3 de noviembre en un procedimiento de liquidación ordenado por el BCP, lo que congeló los fondos de los más de 2,94 millones de clientes que la entidad reportaba tener.

El escándalo afectó hasta al presidente Santiago Peña, quien fue destituido el pasado 6 de noviembre, tres días después de que se conociera de la intervención.

El exgobernante fue detenido horas después, tras el juicio político en el Senado que lo declaró culpable de "mal desempeño de funciones" y lo desalojó del poder.

También fueron detenidos por el caso los cinco miembros del directorio del BCP, incluido el expresidente del emisor, Carlos Carvallo, acusados por la Fiscalía de integrar un grupo criminal junto a Peña y quien fuera uno de los dueños del banco, Miguel Vásquez, a su vez capturado junto a otros siete exdirectivos de la entidad.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
El calor y los mosquitos están volviendo locos a Miguel Vázquez y los otros banqueros en Tacumbú
Ver más
02
Nacionales
Video: avión incautado en Luque pertenece al Grupo Vázquez, pero era utilizado por Alejandro Domínguez
Ver más
03
Política
Ueno Bank: estos son los responsables de depositar fondos públicos y jubilatorios
Ver más
04
Política
Offshore de Ueno en Luxemburgo declaró solo US$ 49.985 en caja
Ver más
05
Policiales
Video: allanan hangar en Luque en busca de otro avión del Grupo Vázquez
Ver más

Te puede interesar