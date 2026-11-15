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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 07:50

Ucrania afirma que Rusia ha sufrido ya 1,6 millones de bajas desde el inicio de la guerra

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Berlín, 15 nov (EFE).- El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, afirmó este domingo que desde el inicio de la guerra de Ucrania con la invasión rusa en 2022, Rusia ha sufrido ya 1,6 millones de bajas entre soldados muertos y heridos.

Por EFE
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En una publicación en X, Sibiga ridiculizó al presidente ruso, Vladímir Putin, por reclamar como parte de las negociaciones de paz que se reorganice la arquitectura de seguridad en Europa.

"En sus sueños, se ve a sí mismo en Yalta en 1945", escribió, en referencia a la cumbre en la que el líder soviético Iósif Stalin, el primer ministro británico Winston Churchill y el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt abordaron el reparto de poder en el escenario tras la Segunda Guerra Mundial.

"El problema es que para proponer ideas a esa escala, primero tienes que ganar una guerra mundial. La última vez que me fijé, Rusia llevaba cuatro años y ocho meses 'a punto de capturar' el pueblo de Mala Tokmachka en la región de Zaporiyia", ironizó.

Sibiga aseguró que desde febrero de 2022 Rusia ha perdido 1,6 millones de efectivos sin haber logrado uno solo de los objetivos estratégicos de la invasión, como hacerse con el control de todo el Donbás.

"Sólo en octubre, perdieron a 54.400 ocupadores (soldados), mientras que Ucrania liberó más territorio del que Rusia logró capturar. A estas alturas, lo máximo que puede negociar Putin es un alto el fuego justo a lo largo de la línea de contacto actual, no esferas de influencia en Europa", remachó.

El ministro aseguró que el continente no necesita un nuevo orden de seguridad, sino poner fin a la agresión rusa que pone en peligro el citado orden.

Como parte de las conversaciones de paz trilaterales mediadas por Estados Unidos que se reanudaron esta semana en Abu Dabi, Moscú y Washington han vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de reformar de algún modo la arquitectura de seguridad en Europa, lo que ha sido acogido con escepticismo por los líderes europeos.

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