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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 05:35

Ucrania neutraliza 106 de 132 drones rusos e informa de ataques contra infraestructuras

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Berlín, 15 nov (EFE).- Las defensas ucranianas neutralizaron durante la noche 106 de un total de 132 drones rusos, informó este domingo la Fuerza Aérea ucraniana, mientras se ha informado de ocho muertos en distintas regiones del país por los ataques nocturnos.

Por EFE
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Entre los drones rusos había del tipo kamikaze Shahed (78 de ellos con propulsión a reactor), drones de ataque Gerbera y drones réplica Parodia (utilizados para confundir a las defensas), señaló el parte militar.

Según datos preliminares, 106 drones rusos pudieron ser derribados o neutralizados a través de interferencias electrónicas, de ellos 61 Shahed de propulsión a reactor, más rápidos y difíciles de eliminar.

Sin embargo, se registraron impactos en 20 emplazamientos distintos, mientras que la Fuerza Aérea alertó de que la amenaza todavía persiste, con aparatos no tripulados rusos presentes en el espacio aéreo ucraniano a primera hora del domingo.

En Chornomorsk, en la región de Odesa (sur), seis personas resultaron heridas en los ataques que se produjeron durante la noche, informó el Servicio de Emergencias del Estado, y además sufrieron daños un edificio administrativo y una infraestructura energética.

En Zhitómir (centro), las autoridades anunciaron también daños en una infraestructura energética y varias viviendas particulares.

Una mujer de 70 años y un hombre de 66 años fueron heridos por el impacto de un dron en Belozerka, en la región de Jerson (sur), mientras que en Járkov (noreste), uno de estos aparatos chocó contra el techo de un autobús, sin provocar daños personales, siempre según las autoridades locales.

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