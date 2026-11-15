Una mujer de 73 años rescatada en helicóptero por las inundaciones en el sur de Francia

La mujer fue localizada junto a una laguna, en las proximidades del aeropuerto de Montpellier, después de que su coche fuera arrastrado por el agua durante la noche, según informaron los bomberos de Hérault al diario 'Le Figaro'.

Al escuchar el helicóptero que participaba en su búsqueda, subió al techo del vehículo, desde donde fue evacuada mediante un cable de rescate. La mujer, que había sido dada por desaparecida durante la mañana, fue trasladada al hospital para ser atendida.

Las lluvias fueron especialmente intensas en la zona de Montpellier, donde se registraron hasta 190 litros por metro cuadrado en 24 horas, un récord para un mes de noviembre, según Météo-France, el servicio meteorológico nacional francés.

De esa cantidad, 153 litros cayeron en apenas tres horas, lo que equivale a dos meses y medio de precipitaciones habituales en noviembre.

Las precipitaciones anegaron numerosas carreteras y dejaron varios vehículos atrapados, algunos de cuyos ocupantes tuvieron que esperar a los equipos de rescate sobre el techo de sus coches.