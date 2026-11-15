ABC
15 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
No Tiene Nombre
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
ABC Rural
ABC Cardinal AM de 06:00 a 06:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 07:59
Escuchar ABC FM
No Tiene Nombre
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
21º
Ahora
ver más
21º
Ahora
HOY
Min
21º
Máx
35º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-17
Min
21º
Máx
26º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-19
Min
24º
Máx
29º
undefined 2026-11-20
Min
21º
Máx
26º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
15 de noviembre de 2026 - 05:20

Unos 60 países negociarán en Portugal las cuotas de atunes atlánticos y del pez espada

Imagen sin descripción

Madrid, 15 nov (EFE).- La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat), formada por 60 países, iniciará este lunes su asamblea en Vilamoura (Portugal), para negociar las cuotas de pesca de especies importantes para la flota española como los atunes tropicales -para conserva- o el pez espada del Mediterráneo.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Iccat celebrará su asamblea anual en formato híbrido y durante ocho días, en la que este año las discusiones centrales afectan al rabil, el patudo (atunes tropicales), a un posible recorte del pez espada en el Mediterráneo y a los tiburones. El atún rojo es una de las especies estrella gestionadas por este organismo pero este año hay estabilidad y no cambiarán sus cuotas.

La Cicaa o Iccat, más conocida por sus siglas en inglés, es la organización regional pesquera intergubernamental que gestiona las poblaciones de peces migratorios, como los atunes; la componen más de 60 naciones, tanto costeras como interesadas en esos caladeros y, en ella, la Comisión Europea (CE) negocia en nombre de los 27 países comunitarios.

España demanda que en la negociación haya un incremento de la cuota de rabil y del patudo, especies que se destinan a conservas; también considera que ha mejorado mucho la situación de tiburones como la tintorera o el marrajo dientuso.

El secretario general de la patronal de armadores Cepesca, Javier Garat, ha declarado a EFE que los atuneros reclaman una forma de reparto del rabil para que las cuotas se cumplan y haya "igualdad en las reglas de juego" entre los buques de la UE y extracomunitarios.

Para ello, ha añadido que debe eliminarse la veda en el uso de dispositivos concentradores de peces (FAD, en sus siglas en inglés) , ya que los atunes tropicales deben estar regulados según la recomendación científica y esa prohibición ha perjudicado a la flota comunitaria.

En cuanto al pez espada, sobre la mesa hay una propuesta para reducir un 17 % las capturas en el Mediterráneo, lo que afecta a flotas como la de Carboneras (Almería) y "podría tener consecuencias importantes", por lo que los armadores solicitan que no se aplique o que el recorte sea el más suave, según Garat.

El director gerente de la interprofesional del pez espada y de la tintorera Interfish, Sergio Acevedo, ha declarado a EFE que para esta flota lo más importante es conseguir la mejor cuota posible en el mayor número de especies, entre las que también están los marlines (aguja).

En cuanto a los tiburones, para Interfish -con sede en Vigo-, es relevante la discusión sobre el marrajo, porque la nueva evaluación de las pesquerías del Atlántico norte "ofrece una situación mucho más favorable", y por ello este sector quiere que se traduzca en el establecimiento de una cuota.

Al respecto ha explicado que durante los últimos años se han tenido que descartar ejemplares como consecuencia de una "cuota cero"; si hubiera cupo sería necesario obtener un certificado CITES para vender esa especie.

Por su parte, el Comité Consultivo que agrupa al sector pesquero de las Regiones Ultraperiféricas ha pedido a la CE que defienda una prohibición de la captura dirigida a tiburones en las cien millas náuticas en torno a Canarias y que no negocie en Iccat ninguna propuesta de desarrollo de la acuicultura o la pesca de cerco, sin la conformidad previa del sector de estas zonas, entre ellas el archipiélago canario.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Ciudadanos se manifiestan para exigir la destitución del Fiscal General Emiliano Rolón
Ver más
02
Nacionales
Estudiantes de Derecho UNA piden apartar de sus cátedras a Marco Aurelio por caso Ueno Bank
Ver más
03
Libertad
Ariel Galeano, luego de su segundo partido y segunda eliminación en la Copa Paraguay 2026
Ver más
04
Copa Paraguay
Cerro Porteño busca su primera gran final en la Copa Paraguay ante Sol de América
Ver más
05
Libertad
Ariel Galeano cuestionó el arbitraje: “Es como que lo ningunean a uno”
Ver más

Te puede interesar