Unos 60 países negociarán en Portugal las cuotas de atunes atlánticos y del pez espada

Iccat celebrará su asamblea anual en formato híbrido y durante ocho días, en la que este año las discusiones centrales afectan al rabil, el patudo (atunes tropicales), a un posible recorte del pez espada en el Mediterráneo y a los tiburones. El atún rojo es una de las especies estrella gestionadas por este organismo pero este año hay estabilidad y no cambiarán sus cuotas.

La Cicaa o Iccat, más conocida por sus siglas en inglés, es la organización regional pesquera intergubernamental que gestiona las poblaciones de peces migratorios, como los atunes; la componen más de 60 naciones, tanto costeras como interesadas en esos caladeros y, en ella, la Comisión Europea (CE) negocia en nombre de los 27 países comunitarios.

España demanda que en la negociación haya un incremento de la cuota de rabil y del patudo, especies que se destinan a conservas; también considera que ha mejorado mucho la situación de tiburones como la tintorera o el marrajo dientuso.

El secretario general de la patronal de armadores Cepesca, Javier Garat, ha declarado a EFE que los atuneros reclaman una forma de reparto del rabil para que las cuotas se cumplan y haya "igualdad en las reglas de juego" entre los buques de la UE y extracomunitarios.

Para ello, ha añadido que debe eliminarse la veda en el uso de dispositivos concentradores de peces (FAD, en sus siglas en inglés) , ya que los atunes tropicales deben estar regulados según la recomendación científica y esa prohibición ha perjudicado a la flota comunitaria.

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En cuanto al pez espada, sobre la mesa hay una propuesta para reducir un 17 % las capturas en el Mediterráneo, lo que afecta a flotas como la de Carboneras (Almería) y "podría tener consecuencias importantes", por lo que los armadores solicitan que no se aplique o que el recorte sea el más suave, según Garat.

El director gerente de la interprofesional del pez espada y de la tintorera Interfish, Sergio Acevedo, ha declarado a EFE que para esta flota lo más importante es conseguir la mejor cuota posible en el mayor número de especies, entre las que también están los marlines (aguja).

En cuanto a los tiburones, para Interfish -con sede en Vigo-, es relevante la discusión sobre el marrajo, porque la nueva evaluación de las pesquerías del Atlántico norte "ofrece una situación mucho más favorable", y por ello este sector quiere que se traduzca en el establecimiento de una cuota.

Al respecto ha explicado que durante los últimos años se han tenido que descartar ejemplares como consecuencia de una "cuota cero"; si hubiera cupo sería necesario obtener un certificado CITES para vender esa especie.

Por su parte, el Comité Consultivo que agrupa al sector pesquero de las Regiones Ultraperiféricas ha pedido a la CE que defienda una prohibición de la captura dirigida a tiburones en las cien millas náuticas en torno a Canarias y que no negocie en Iccat ninguna propuesta de desarrollo de la acuicultura o la pesca de cerco, sin la conformidad previa del sector de estas zonas, entre ellas el archipiélago canario.