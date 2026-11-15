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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 15:25

Wisin anuncia tercera función de su concierto 'La Universidad del Perreo' en Puerto Rico

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San Juan, 15 nov (EFE).- El reguetonero puertorriqueño Wisin anunció este domingo que el 5 de enero de 2027 ofrecerá una tercera función de su concierto 'La Universidad del Perreo', luego de cumplir con convertir el viernes y sábado el Coliseo de Puerto Rico en la pista de perreo más grande de la isla.

Por EFE
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¡Definitivamente dos clases no fueron suficientes! Vamos a empezar el 2027 como se debe: ¡CON PERREO! Puerto Rico, ¿están ready para otra clase? ¡Voy a estar pasando lista!", expresó Wisin en su cuenta de Instagram junto a un video anunciando la nueva presentación.

En su primera función, Wisin interpretó una gran cantidad de éxitos que ha tenido en solitario o con su excompañero de dúo Yandel, al igual que una gama de invitados como Yomo, Don Chezina, Franco El Gorila, Perikito de Trebol Clan, Yaviah, Baby Rasta y Gringo e Ivy Queen.

Mientras, en su acto de ayer, sábado, Wisin contó con invitados como Tempo, Myke Towers, Farruko, al igual que Don Chezina, Yaviah y Baby Rasta y Gringo.

Algunos de los icónicos temas que interpretó Wisin en solitario fueron 'Saoco', 'Gistro amarillo', 'Paleta', 'Mami no me dejes solo', 'Como antes', 'Vacaciones', 'Duele el corazón', 'Barría', 'Vaquera', 'La Rockera', 'En la disco', 'Ahora es', 'Mírala bien', 'Sexy Movimiento' y 'Nadie como tú'.

'La Universidad del perreo' es el título homónimo del disco más reciente de Wisin, el que reafirma su compromiso con preservar la esencia del reguetón, celebrando el dembow y los sonidos originales que dieron vida al movimiento urbano.

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