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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 12:00

Arabia Saudí releva al jefe de las fuerzas conjuntas en medio del conflicto con los hutíes

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El Cairo, 16 nov (EFE).- Arabia Saudí relevó este lunes al teniente general al frente de las Fuerzas Conjuntas, que dirigen las operaciones militares de la coalición de apoyo al Gobierno yemení, y nombró en su lugar al jefe del Estado Mayor en medio de los enfrentamientos con los rebeldes hutíes del Yemen.

Por EFE
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"El general Fahd bin Hamad bin Abdulaziz al Salman ha sido nombrado asesor del Ministro de Defensa", informó la agencia de noticias saudí SPA, citando un decreto real, y añadió que sería sustituido por el jefe del Estado Mayor, Fayyad al Ruwaili, quien mantendrá al mismo tiempo sus actuales responsabilidades.

El nombramiento se produce en un momento de reactivación de la guerra en el Yemen, donde los insurgentes hutíes, respaldados por Irán y que controlan Saná y amplias zonas del norte y oeste del país, han intensificado sus operaciones contra posiciones de las fuerzas gubernamentales apoyadas por Riad y lanzan ataques contra objetivos en territorio saudí.

El relevo en la cúpula militar saudí coincide también con los recientes avances de los insurgentes en la costa occidental yemení, donde aseguran haber expulsado a fuerzas progubernamentales de varias posiciones estratégicas próximas al estrecho de Bab al Mandeb, un paso marítimo fundamental para el comercio internacional entre Europa y Asia.

El pasado domingo, los hutíes reivindicaron el lanzamiento de dos misiles balísticos contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid y el Centro Financiero de Riad, así como de otros seis proyectiles contra posiciones de las fuerzas saudíes en la provincia yemení de Lahj.

El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, aseguró que los ataques alcanzaron sus objetivos y causaron decenas de muertos y heridos, aunque estas afirmaciones no han podido ser verificadas de forma independiente.

Asimismo, la coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en el Yemen desde 2015 afirmó este lunes que interceptó dos drones en la región sagrada de La Meca y en Riad, sin que hasta el momento haya trascendido información sobre víctimas o daños materiales.

Los ataques hutíes contra Arabia Saudí se han intensificado en las últimas semanas en el marco de la ofensiva lanzada por los insurgentes yemeníes a mediados de julio, cuando impusieron un bloqueo naval a Riad en respuesta al bombardeo del aeropuerto de Saná días antes.

Sin tregua a la vista y, en medio de las dificultades para derribar todos los proyectiles y hacer frente a la amenaza hutí, Arabia Saudí ha firmado varios pactos de defensa conjunta -como el alcanzado con Pakistán y Turquía a principios de agosto- y ha pedido la ayuda de otros países de la región para proteger sus intereses.

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