Asume funciones la presidencia tripartita de Bosnia-Herzegovina elegida en octubre

El bosniaco Denis Becirovic, la croata Darijana Filipovic y la serbia Zeljka Cvijanovic prestaron juramento a última hora de la tarde en la sesión inaugural de la jefatura colectiva del Estado, cargo que desempeñarán durante los próximos cuatro años rotándose en la presidencia de turno cada ocho meses.

Cada uno representa a uno de los tres pueblos constituyentes del país balcánico: bosniacos (mayormente musulmanes), croatas (católicos) y serbios (ortodoxos).

Filipović, de la nacionalista y conservadora Unión Democrática Croata (HDZ BiH), estrena mandato, mientras que Becirovic, del Partido Socialdemócrata (SDP BiH), y Cvijanovic, de la Alianza de Socialdemócratas Independientes (SNSD, de corte nacionalista y secesionista), repiten por segunda vez consecutiva.

Tras la ceremonia, Filipovic advirtió de que los tres líderes no siempre mantendrán una postura común, pero se comprometió a evitar bloqueos institucionales, según recogió la cadena local N1.

"Hoy no prometo que los tres vayamos a hablar con una sola voz durante los próximos cuatro años; eso no sería honesto. Pero sí prometo que haré todo lo posible para evitar que nuestros desacuerdos deriven en una nueva crisis de Estado", declaró.

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Por su parte, Cvijanovic apeló al equilibrio institucional entre los tres pueblos constituyentes del país (bosniacos, croatas y serbios) al señalar que es "inaceptable que un pueblo domine a los otros dos" o que se ignoren los intereses de una de las partes.

Becirovic centró su intervención en el acercamiento euroatlántico y abogó por una Bosnia "económicamente fuerte, tecnológicamente avanzada y socialmente justa, plenamente integrada en la Unión Europea (UE) y la OTAN".

Ambos objetivos siguen estancados: aunque el país es candidato a la UE desde 2022, las negociaciones formales de adhesión no han arrancado por la falta de acuerdo interno sobre las reformas judiciales y la designación de un negociador jefe.

La entrada en la OTAN, en tanto, continúa vetada por los líderes serbobosnios, por lo que la seguridad sigue garantizada por la misión militar europea EUFOR, que relevó a la Alianza Atlántica en 2004.

De forma paralela, Savo Minic (SNSD), hasta ahora primer ministro de la República Srpska -una de las dos entidades autónomas del país- prestó juramento como presidente de este ente serbobosnio en la sesión constitutiva del nuevo Parlamento de Banja Luka

En los comicios del pasado 4 de octubre, el Partido de Acción Democrática (SDA), el HDZ BiH y el SNSD revalidaron su hegemonía entre los electorados bosniaco, croata y serbio, respectivamente.

El proceso institucional continuará el próximo 1 de diciembre con la sesión constitutiva del Parlamento de la Federación de Bosnia y Herzegovina -la entidad común de bosniacos y croatas-, paso previo para formar los ejecutivos a todos los niveles.

Tras las elecciones de 2018 y 2022, estos pactos se demoraron durante meses debido a las disputas entre formaciones nacionalistas y al complejo reparto de poder emanado de los Acuerdos de Paz de Dayton (1995), que pusieron fin a la guerra de Bosnia (1992-1995) y dividieron el país en dos entes autónomos unidos por débiles instituciones centrales.