La dependencia del Gobierno mexicano a cargo de Columba López indicó que el caso permanece focalizado en las aves silvestres y migratorias del lago del recinto y que los especialistas corroboraron que no existen unidades de producción avícola comercial cercanas al punto de atención.

La administración del zoológico precisó que los ejemplares afectados no pertenecen a su colección.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) inició la investigación tras recibir la notificación del veterinario del parque. Las muestras fueron procesadas en un laboratorio de bioseguridad de Celaya, donde pruebas moleculares y de aislamiento viral confirmaron la presencia del virus.

Las autoridades realizan análisis complementarios en una unidad de alta seguridad de Ciudad de México para secuenciarlo y determinar su origen.

Los ejemplares fueron encontrados en el lago central, que proporciona alimento y refugio a aves silvestres y favorece la interacción entre especies residentes y migratorias.

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Para proteger a las más de 470 aves de la colección del zoológico, entre ellas flamencos, avestruces y cisnes, la autoridad federal dispuso el resguardo preventivo de las que circulan libremente por el lago.

También estableció la desinfección diaria de las rutas de tránsito y de las zonas donde aparecieron los animales afectados, así como el aislamiento y manejo controlado de cualquier ejemplar con signos de enfermedad.

“La vigilancia sanitaria es fundamental para proteger la avicultura y la fauna silvestre de nuestro país”, expresó Columba López en una publicación compartida en sus redes sociales.

Ante la temporada migratoria, Agricultura exhortó a los productores a impedir el contacto de aves de corral con fauna silvestre y restringir el ingreso de vehículos y personal ajeno a las granjas.

Asimismo, pidió reportar cualquier mortalidad inusual mediante sus canales oficiales.