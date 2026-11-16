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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 10:35

Brand proclama su inocencia desde la prisión donde cumple condena por violación

Imagen sin descripción

Londres, 16 nov (EFE).- El actor y comediante británico Russell Brand ha proclamado su inocencia desde la prisión para delincuentes sexuales en Cambridgeshire, este de Inglaterra, donde cumple una condena de 10 años y medio por violación y agresión sexual.

Por EFE
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El comediante declara su inocencia a través de un mensaje leído por su esposa, Laura Brand, en un vídeo colgado en YouTube, después de que fuera llevado de la prisión de Southwark (sur de Londres), a otra de menor categoría -Littlehey (Cambridgeshire)- por motivos de seguridad.

"Como sabéis, no soy culpable de los delitos por los que he sido encarcelado, algo extraño está ocurriendo. La buena noticia es que Cristo está con nosotros cuando lo elegimos, y yo lo elijo", reza el mensaje, del que se hacen eco los medios.

El ministro de Exteriores, Ed Miliband, calificó el mensaje -en unas declaraciones a la cadena Sky- de "repugnante" y "sin remordimiento", ni siquiera "compasión por las víctimas".

Además, un portavoz de la residencia oficial de Downing Street informó de que se ha iniciado una investigación para establecer si el actor violó las reglas penitenciarias al compartir el mensaje.

"Esperamos que se tomen medidas si se determina que ha infringido las normas. A los reclusos se les prohíbe estrictamente hacer declaraciones que causen sufrimiento a las víctimas, y solo se permite hablar con los medios de comunicación en circunstancias excepcionales", añadió el portavoz.

"Estoy recluido en HMP Littlehey (...) estoy en la mayor prisión para delincuentes sexuales de Europa", afirma Brand, de 51 años. Agregó que pudo comprobar que el personal de Littlehey es "fuerte, amable y dedicado" y "en cuanto a mis compañeros de prisión, ahora sé que no estoy en condiciones de juzgar a nadie".

La semana pasada un tribunal londinense declaró culpable a Brand de un delito de violación y tres de agresión sexual cometidos contra cuatro mujeres entre 2004 y 2009.

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