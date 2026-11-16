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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 12:10

Bruselas celebra acuerdo entre 5 países UE y Ruanda para crear un centro de deportación

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Bruselas, 16 nov (EFE).- La Comisión Europea saludó este lunes el acuerdo entre Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos para crear un centro de expulsión de migrantes en Ruanda, al que se enviará a las personas a las que se les deniegue el asilo antes de su devolución definitiva.

Por EFE
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"Acogemos con satisfacción los esfuerzos realizados y tomamos nota del cuidadoso trabajo preparatorio,incluso en lo que respecta a garantizar el respeto de los derechos humanos y la estrecha cooperación con las agencias de la ONU en este proceso", dijo en la rueda de prensa diaria de la Comisión el portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert.

Añadió que hacer que el sistema de retorno de la UE sea más eficaz "es una prioridad para la Comisión" y que, por ese motivo, "las nuevas normas (...) ofrecen a los Estados miembros la posibilidad de establecer centros de retorno".

"Este enfoque innovador puede contribuir a hacer frente a la migración ilegal y a mejorar la eficacia de los retornos con pleno respeto del derecho de la UE e internacional", añadió.

El acuerdo se enmarca en el nuevo Reglamento de Retornos de la UE, que busca acelerar las expulsiones.

Preguntado sobre a quién corresponderá financiar los centros, si a la UE o a sus países, el mismo portavoz recordó que Bruselas siempre ha defendido que "en principio, corresponde a los Estados miembros financiar los centros de retorno".

No obstante, precisó, "la posibilidad de que la UE brinde apoyo para medidas de acompañamiento es algo que tendremos que evaluar caso por caso y basándonos en solicitudes específicas de los Estados miembros pertinentes".

Por su parte, la ONG Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Inmigrantes Indocumentados (PICUM) se mostró muy crítica con la medida.

"Los Estados miembros pueden llamarlos 'centros de retorno' o incluso 'centros de acogida', pero ningún eufemismo puede ocultar la violencia que supone desarraigar a las personas de la vida que han estado construyendo en Europa y enviarlas a un país que ni siquiera conocen, sin familia, redes de apoyo ni perspectivas reales. Ninguna salvaguarda puede borrar esta violencia", dijo Chiara Catelli, de PICUM.

Lo que cabe esperar, continuó, "es que las personas se enfrenten a la indigencia, la explotación y, potencialmente, a deportaciones en cadena".

Para la misma organización, este enfoque "no resuelve nada y solo perjudica a las personas".

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