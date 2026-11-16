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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 12:15

Bruselas impone aranceles a productos de acero plano laminado en frío de países asiáticos

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Bruselas, 16 nov (EFE).- La Comisión Europea anunció este lunes que impondrá aranceles antidumping a ciertos productos de acero plano laminado en frío procedentes de India, Japón, Taiwan,Turquía y Vietnam tras determinar que estos materiales están entrando al mercado europeo a precios artificialmente bajos.

Por EFE
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Los aranceles se situarán en el 9,5 % para India, el 27,9 % para Japón, 16 % para Vietnam, entre el 20,7 y el 27 % para Taiwan y entre el 3 y el 7,8 % para Turquía, informó la Comisión Europea en un comunicado.

Se trata de la primera investigación comercial en la que Bruselas ha determinado la existencia de lo que llama "situación de mercado particular", en la cual las condiciones del mercado doméstico en el país exportador impiden una comparación correcta de ventas domésticas y precios de exportación.

En este caso, Bruselas ha hallado indicios de esta situación en la India, donde las medidas del Gobierno afectaron al precio doméstico del mineral de hierro (la materia prima del acero plano laminado en frío), y en Taiwan, donde la sobrecapacidad china dio lugar a un aumento de importaciones desde ese país y se redujo el precio y la rentabilidad para la industria taiwanesa.

"La investigación reveló la magnitud total del dumping en el mercado europeo desde estos países, lo cual ha dado lugar a estas medidas diseñadas para proteger de forma efectiva a la industria europea", señaló Bruselas.

El acero plano laminado en frío se usa en la mayor parte de áreas de la manufactura y a nivel europeo supone un valor de 23.200 millones de euros y emplea a más de 8.600 personas en doce países.

De los 1.775 millones de euros de este producto que la UE importa anualmente, más de la mitad (1.172 millones) procede de los países a los que hoy se les han impuesto aranceles.

"La Comisión considera que esta investigación reviste una importancia sistémica para la defensa comercial, más allá de los productos y sectores industriales a los que se refiere", señala la Comisión, que asegura que este tipo de investigaciones "ponen de manifiesto su capacidad para desarrollar soluciones creíbles (...) para hacer frente a las prácticas que distorsionan el comercio y que están en constante evolución".

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