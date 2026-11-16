Buque chileno que retomará ruta a Malvinas llega a Punta Arenas en medio de tensión

El carguero, propiedad de la naviera chilena Easter Island y con capacidad para más de 1.200 toneladas de carga, tiene programado zarpar hacia el archipiélago atlántico a mediados de diciembre con alimentos, vinos, materiales de construcción o gas licuado, entre otros productos.

El buque retomará una ruta comercial suspendida desde 2011, y su viaje, que ha generado controversia en Argentina, se enmarca en las aspiraciones para convertir Punta Arenas en el próximo "supermercado" de las Malvinas, cuya soberanía es disputada entre Argentina y Reino Unido.

Aparte del abastecimiento que llega a través de Reino Unido, a las Islas Malvinas llega cada mes un barco desde Montevideo (Uruguay), que transporta en su mayoría productos europeos y asiáticos.

Para llegar al archipiélago desde Punta Arenas, el Danstar tendrá que cruzar el estrecho de Magallanes e ingresar a aguas argentinas.

En una entrevista en el canal argentino A24, el canciller argentino, Pablo Quirno, aseguró la semana pasada que los barcos que van a las islas Malvinas deben pedir autorización, a lo que su par chileno, Francisco Pérez Mackenna, contestó que el viaje es una actividad legítima entre privados y que, en todo caso, existe "el derecho a la libre navegación".

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"El Estado de Chile no tiene que pedir permiso, el que tiene que pedir permiso es el buque. Los barcos que van hacia Malvinas son los que tienen que pedir permiso para atracar en Malvinas, no el Estado de Chile y, por lo tanto, se tendrán que cumplir con todas las obligaciones que correspondan por parte de un barco privado", indicó este lunes en rueda de prensa el vocero del Gobierno, Gonzalo Arenas.

El viaje coincide además con la controversia que mantienen Argentina y Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo (Alemania), sobre la explotación de hidrocarburos en el norte del archipiélago.

El próximo 28 de noviembre, el tribunal fallará sobre la petición de Buenos Aires para suspender el proyecto petrolero Sea Lion, autorizado por Reino Unido y operado por la firma israelí Navitas (65 %) y la británica Rockhopper (35 %).

El litigio se ha cruzado con el próximo zarpe desde Punta Arenas del Danstar, ya que desde Argentina sospechan que el buque no solo lleva suministros para los 5.000 habitantes que viven en Malvinas, sino también para la plataforma petrolera, algo que ha negado el gerente de la naviera, Pablo Pacheco.

"Nosotros nos hemos desmarcado completa y absolutamente de lo que es la explotación de hidrocarburos. Somos una empresa que va a hacer abastecimiento insular; vamos a llevar fruta, verdura, comida perecible y material de construcción para construir casas, jardines y colegios”, dijo el ejecutivo la semana pasada al medio chileno La Prensa Austral.