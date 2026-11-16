Cámara Francesa ve posible triplicar el comercio con México tras nuevo acuerdo con la UE

El objetivo base de la Cámara es duplicar en ese plazo el intercambio bilateral, que De Bellefon cifró en unos 8.000 millones de dólares, hasta alcanzar los 16.000 millones.

El empresario consideró que triplicar el comercio "no es imposible" y apuntó que el reto es "facilitarlo".

"Nuestro objetivo inicial es que en cinco años se duplique a 16.000 millones de dólares o incluso a 20.000 millones de dólares. Con la firma del nuevo acuerdo entre una Unión Europea y México, se generan oportunidades muy grandes", sostuvo De Bellefon en declaraciones a EFE en el marco del reciente encuentro económico.

El 22 de mayo de 2026, México y la Unión Europea firmaron en el Palacio Nacional el Acuerdo Global Modernizado y un Acuerdo Comercial Interino, encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que actualiza el sellado en 2000.

De Bellefon situó la inversión francesa en México en unos 1.500 millones de dólares en 2025.

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Por su parte, la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, señaló que la inversión aumentó un 10 % ese año y citó a Airbus, Safran y Sanofi entre las empresas que realizaron inversiones importantes en los últimos meses.

"No te puedo decir lo que va a suceder porque esto es la decisión de las empresas", afirmó Borione sobre posibles nuevos proyectos, aunque señaló que la reducción de los aranceles que aún subsisten abrirá oportunidades para las compañías de ambos países.

Borione destacó que las empresas francesas participan en seis de los 10 sectores prioritarios del Plan México, entre ellos el aeroespacial, el automovilístico, el farmacéutico y el de infraestructura.

Según la embajadora francesa en el país, esas compañías generan 215.000 empleos directos y 750.000 indirectos en el país.

De Bellefon indicó que la Cámara organiza unas 10 misiones anuales de Francia a México, algunas centradas en sectores como el vitivinícola, a la vez que identificó crecientes oportunidades en el sector agroalimentario y en el tecnológico.