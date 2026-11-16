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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 15:00

Carlos III saluda al nuevo James Bond: "Bienvenido al Servicio Secreto de Su Majestad"

Imagen sin descripción

Londres, 16 nov (EFE).- El rey Carlos III y su esposa, Camila, celebraron la elección este lunes del nuevo intérprete de James Bond -en la ficción, el agente 007 del servicio secreto exterior británico MI6-, que será encarnado por el actor inglés Robert Pattinson.

Por EFE
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"Bienvenido al Servicio Secreto de Su Majestad, señor Bond", expresaron los reyes en un mensaje en sus redes sociales, junto a la imagen oficial del actor vestido de esmóquin y apuntando con un arma.

La reina Isabel II, fallecida el 8 de septiembre de 2022, coincidió durante su reinado con los otros seis actores que interpretaron a Bond antes de Pattinson: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

Su relación con el agente 007 tuvo uno de sus momentos más memorables en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, cuando protagonizó un divertido 'sketch' junto a Craig.

En la secuencia, Bond acudía al palacio de Buckingham para recoger a la monarca y acompañarla en helicóptero hasta el estadio olímpico, donde ambos parecían saltar en paracaídas antes de que Isabel II hiciera su entrada en la tribuna.

La última película protagonizada por Daniel Craig fue 'No time to Die', en 2021, así que la primera cinta de la saga encabezada por Pattinson será también el primer estreno durante el reinado de 'Su Majestad' Carlos III.

Amazon MGM Studios confirmó este lunes que Pattinson es el elegido para dar vida al célebre espía creado en 1953 por el escritor Ian Fleming en la próxima entrega cinematográfica, que será dirigida por Denis Villeneuve ('Dune') y se espera que se estrene en 2028.

Con su elección como nuevo James Bond, finalizan cinco años de especulación sobre quién tomaría el testigo de Craig, que ha dado vida al famoso agente desde 2006, con su debut en 'Casino Royale' y durante cinco películas.

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