Carney llega a Shenzhen para la APEC y sendas reuniones con Xi y Sheinbaum

Carney se reunirá el martes por separado con los presidentes de China, Xi Jinping, y de México, Claudia Sheinbaum, según la agenda difundida por Ottawa.

Carney llegó procedente de Camboya, donde participó en la cumbre de la Francofonía, en la última etapa de una gira que también lo llevó a Irlanda y Filipinas.

En Phnom Penh, el primer ministro canadiense dijo este lunes que Canadá podría recurrir a fabricantes de automóviles de Europa y Asia, entre ellos los de China y Japón, si las negociaciones comerciales con Washington no permiten mantener la integración del sector en Norteamérica.

Carney precisó que cualquier inversión china tendría que generar producción y cadenas de suministro en Canadá, respetar las condiciones laborales del país y no limitarse al ensamblaje de piezas importadas.

La cita con Xi será la primera desde que ambos se reunieron en Pekín en enero y acordaron impulsar una nueva asociación estratégica con el comercio y la energía entre sus prioridades.

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Tras aquella visita, Canadá abrió un cupo anual inicial de 49.000 vehículos eléctricos chinos con un arancel del 6,1 %, mientras que China rebajó del entorno del 85 % al 14,9 % los gravámenes combinados sobre la semilla de colza canadiense.

La reunión de líderes de la APEC, que agrupa a 21 economías, se celebrará el miércoles y el jueves en Shenzhen.