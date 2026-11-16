ABC
16 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
35º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
30º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
36º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
32º
undefined 2026-11-20
Min
23º
Máx
26º
undefined 2026-11-21
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
16 de noviembre de 2026 - 10:05

Censuran en Rusia un poema de Pushkin por supuesta mención al alcohol

Imagen sin descripción

Moscú, 16 nov (EFE).- Los autores de uno de los libros de literatura rusa para primaria censuraron un poema de Alexandr Pushkin, padre de la literatura moderna rusa, escrito en 1825, informó el medio Fontanka tras recoger las quejas de varios padres.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Se trata del poema "Noche de invierno" y de la siguiente estrofa: "Bebamos, buena amiga de mi pobre juventud, bebamos de la pena; ¿dónde está la copa?".

Para evitar la referencia al alcohol, los autores acortaron el poema. El cambio se produjo en 2023, pero no fue denunciado por internautas hasta ahora.

Según la editorial, la reducción se ajusta a las leyes rusas que exigen "evitar la información que pueda motivar el consumo de bebidas alcohólicas" entre menores, según justificó este jueves el servicio de prensa de la empresa.

Más tarde, las autoridades aclararon que en las nuevas ediciones "Noche de invierno" volverá a publicarse íntegramente para los alumnos de quinto curso y no para los de tercero, como ocurre actualmente.

"Todo tiene su tiempo y cada edad tiene su lectura", afirmó este jueves la consejera del presidente de Rusia para cuestiones de cultura y arte, Elena Yampólskaya.

Asimismo, explicó que en los nuevos libros de literatura los poemas de Pushkin estarán presentes por primera vez en cada uno de los once cursos de la enseñanza escolar rusa. Además, añadió que las obras del autor "no pueden ejercer una mala influencia sobre los niños".

Alexandr Pushkin, nacido en 1799, es uno de los poetas más importantes de Rusia y el máximo exponente del Siglo de Oro de las letras del país. La fecha de su nacimiento, el 6 de junio, se conmemora oficialmente como el Día de la Lengua Rusa.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
“¿Cómo llegué hasta aquí?” El libro que lee Miguel Vázquez en el ex Tacumbú
Ver más
02
Política
Audios revelan esquema de maletín en Fiscalía y entrega de US$ 40.000 a hijo de fiscal general
Ver más
03
Nacionales
Municipalidad de Asunción: detectan 1.239 personas “sin cargo informado” y Soledad Núñez adelanta recortes
Ver más
04
Política
Peña festeja preso su cumpleaños: revelan cómo vive recluido en el Regimiento Escolta Presidencial
Ver más
05
Cerro Porteño
Costas habla de reconstrucción en Cerro Porteño: “Tenemos que armar el grupo que queremos nosotros”
Ver más

Te puede interesar