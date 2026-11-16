La presentación de Barrios en el Ciclo de Jazz Europeo será un concierto de piano y voz, de ingreso libre, en el Auditorio Británico, del distrito de Miraflores, en Lima, para difundir a un destacado representante de la nueva generación del piano flamenco contemporáneo, anunció la organización del encuentro.

En ese formato unipersonal, tan propicio para la improvisación y la complicidad instantánea con el público, interpretará temas originales que ya han sonado en renombrados festivales, anotó el Centro Cultural.

Con el disco anunciado, Barrios atraviesa Andalucía y llega hasta Colombia explorando nuevas direcciones sin perder nunca la conexión con los orígenes.

Desde una naturaleza flamenca y una sólida formación clásica, el jazz aporta a estas piezas una perspectiva cosmopolita y fresca. El resultado es una obra que aglutina pasado y presente, tan fiel a la tradición como audazmente contemporánea, agregó.

El pianista y compositor Andrés Barrios nació en Utrera (Sevilla, 1997) y se formó en los conservatorios de Sevilla (Premio de Honor Fin de Grado) y Badajoz, y además obtuvo el Máster en Músicas del Mundo en los Países Bajos.

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En España debutó en el Teatro Real en 2023 con Noches en los jardines de España, de Manuel de Falla, y ha actuado en el Auditorio Nacional de Música, el Palau de la Música de Barcelona, festivales como los de jazz de Vitoria y San Javier y la Bienal de Flamenco de Sevilla.

Asimismo, recibió el Premio Filón al mejor instrumentista del Festival Internacional del Cante de las Minas (2018) y ha publicado los álbumes Flamenco vivo (2016), Al sur del jazz (2019), De Barrios a Lorca (2024), Km.0 (2024) y Marea viva (2026).

La tercera edición del Ciclo de Jazz Europeo es organizada por la Red de Institutos de Cultura de la Unión Europea en Perú-EUNIC Perú, que integran la Alianza Francesa, el Goethe Institut, el Istituto Italiano di Cultura y el CCE Lima; así como las embajadas de la UE.