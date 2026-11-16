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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 12:35

Cinco países europeos crearán en Ruanda primer centro de retorno para asilado rechazados

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Viena, 16 nov (EFE).- Los Gobiernos de Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos han acordado con Ruanda la creación de un llamado "centro de retorno" para solicitantes de asilo rechazados en la Unión Europea (UE), según anunció este lunes en Viena el canciller federal austríaco, el conservador Christian Stocker.

Por EFE
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Stocker habló de un "cambio de paradigma verdaderamente histórico en la política migratoria" de la UE, tras una reunión con los ministros del Interior de Ruanda y de los cinco países europeos.

"Austria, Dinamarca, Países Bajos, Alemania y Grecia quieren inaugurar juntos en 2027 el primer centro de retorno en Ruanda", dijo el jefe de Gobierno austríaco ante la prensa.

Stocker aseguró que con ello los cinco países quieren "privar a los traficantes de su inhumano modelo de negocio y evitar así las muertes en el Mediterráneo y en otras rutas peligrosas".

Además, quieren "aliviar" las capacidades de los países europeos, que se han visto sometidas a una enorme presión por los movimientos migratorios de los últimos años.

"Porque si las personas sin derecho de residencia en la Unión Europea no pueden ser expulsadas del país, todo nuestro sistema de asilo se convierte en un absurdo. Y, por lo tanto, no lo vamos a permitir", dijo Stocker.

"Si el retorno al país de origen no es posible, las personas sin derecho de residencia serán devueltas en el futuro a un tercer país, como por ejemplo Ruanda. Porque debemos ser los dueños de nuestra propia casa. Y esto es válido tanto a nivel nacional como en Europa", subrayó el canciller austríaco.

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