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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 12:25

Cirujanos neerlandeses extirpan un tumor de 10 kilos en una operación pionera en Europa

Imagen sin descripción

La Haya, 16 nov (EFE).- Un equipo de cirujanos neerlandeses ha extirpado un tumor benigno de 10,3 kilos del abdomen de un paciente mediante una operación pionera en Europa, en la que fue necesario extraer temporalmente sus intestinos, retirar el tumor y volver a implantarlos, informó este lunes el Centro Médico Universitario de Groninga (UMCG), en el norte de Países Bajos.

Por EFE
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La intervención, que duró más de diez horas, es el primer autotrasplante intestinal practicado en Europa, una técnica que consiste en extraer los intestinos del propio paciente para operarlos fuera del cuerpo y después reimplantarlos.

El tumor, del tamaño de un balón de baloncesto, fue descubierto por casualidad cuando el paciente, Ronald van de Kimmenade, acudió a otro hospital por una neumonía.

Según explicó el cirujano Sijbrand Hofker, responsable de la intervención, el hombre no presentaba síntomas relacionados con el tumor, pese a que este ocupaba prácticamente toda la cavidad abdominal y llevaba creciendo lentamente desde el año 2000.

Aunque no se hizo pública hasta este lunes, la operación tuvo lugar el año pasado.

La masa se encontraba en el tejido que conecta los intestinos con la pared abdominal y afectaba a vasos sanguíneos, lo que complicaba su extirpación.

Aunque durante años el paciente se mantuvo estable, en 2024 comenzó a sufrir hemorragias graves que hicieron necesaria una intervención quirúrgica.

Según relató el propio Van de Kimmenade, llegó a recibir 35 bolsas de sangre en un solo año.

"A menudo estaba cansado, tenía poca energía y vomitaba con facilidad cuando se producían cambios de temperatura", contó.

Con una operación convencional, tenía el riesgo de perder una parte importante del intestino y dejarle dependiente de la alimentación intravenosa de por vida, y tampoco reunía los requisitos para recibir un trasplante intestinal de un donante.

Durante la intervención, los cirujanos extrajeron los intestinos junto con el tumor, eliminaron la sangre de los tejidos y los enfriaron a menos de cinco grados para extirpar la masa.

Después, reconstruyeron las principales arterias intestinales utilizando un vaso sanguíneo del propio paciente y volvieron a implantar los intestinos, conectando de nuevo los vasos sanguíneos y los extremos intestinales.

“Nuestro objetivo era extirpar el tumor sin que el paciente tuviera que perder sus intestinos, de manera que pudiera volver a llevar una vida lo más normal posible”, explicó Hofker.

Tras un periodo de recuperación, el paciente, que este lunes cumple 68 años, ha podido volver a comer con normalidad y trabajar, sin necesidad de recibir alimentación intravenosa.

“Esta operación me ha salvado la vida”, aseguró Van de Kimmenade, quien afirmó que ahora solo necesita revisiones médicas ocasionales y que incluso planea prolongar su vida laboral.

El hospital considera que esta intervención puede abrir nuevas posibilidades de tratamiento para pacientes con tumores especialmente complejos, aunque advierte de que se trata de una técnica que requiere una estrecha colaboración entre distintas especialidades quirúrgicas.

“Probablemente se tratará, como mucho, de unos pocos pacientes al año, pero para ellos puede suponer una diferencia enorme entre sufrir una insuficiencia intestinal permanente o conservar la función de sus intestinos”, señaló Hofker.

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