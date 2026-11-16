ABC
16 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
31º
Ahora
ver más
31º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
30º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-19
Min
23º
Máx
34º
undefined 2026-11-20
Min
23º
Máx
27º
undefined 2026-11-21
Min
21º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.110
Venta
6.390
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.010
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
16 de noviembre de 2026 - 11:30

Coalición árabe acusa a Netanyahu de intentar un "golpe de Estado" para robar elecciones

Imagen sin descripción

Jerusalén, 16 nov (EFE).- El presidente de la Lista Conjunta, la principal coalición de partidos árabes de Israel, Yusef Yabarín, acusó este lunes al Gobierno de Benjamín Netanyahu de intentar un "golpe de Estado" para robar las elecciones y exigió la creación de una comisión estatal de investigación que esclarezca el papel del primer ministro, la Policía y el servicio de inteligencia Shin Bet en las presuntas maniobras de fraude electoral.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Dada la gravedad de la situación, exigimos la creación de una comisión de investigación estatal que examine la actuación de la oficina del primer ministro (Netanyahu), así como la de los centros de poder dentro de la policía y el servicio de seguridad (Shin Bet)", dijo Yabarín en rueda de prensa tras una reunión de su partido en la Knéset (Parlamento).

El parlamentario calificó lo sucedido de "intento de golpe de Estado por parte del Gobierno de Netanyahu" y anunció que su partido ha presentado formalmente una petición ante la Fiscalía para que abra una investigación penal contra Netanyahu y su oficina, en relación con lo revelado este domingo por el Canal 12.

"Ayer, todo el país se dio cuenta de que se había cruzado una línea roja más, dejando al descubierto el verdadero intento del primer ministro y de su oficina de robar las elecciones: una campaña de persecución, una peligrosa campaña de incitación racista", añadió el diputado.

Según la información publicada por el Canal 12, la oficina de Netanyahu habría estado implicada en una operación para desacreditar el voto árabe, después de que el jefe de gabinete del primer ministro trasladase presuntamente a la Policía información para la detención, el mismo día de las elecciones, de tres miembros del partido árabe Raam, acusados de fraude electoral.

Los tres fueron posteriormente puestos en libertad y la Policía consideró que las sospechas carecían de fundamento. Según el Canal 12, las revelaciones están siendo examinadas por la oficina de la fiscal general y la División de Investigaciones de la Policía, que anunció este lunes la apertura de una investigación interna.

En un mensaje similar, el partido Yashar! (¡Recto!), del líder opositor Gadi Eisenkot, solicitó también la apertura de una investigación penal en un carta dirigida a la fiscal general.

En ella, le urgió esclarecer toda la cadena de transmisión de la información de inteligencia que dio origen a las actuaciones policiales: desde su fuente, presuntamente vinculada a la oficina de Netanyahu, hasta los responsables de la Policía que la recibieron y ordenaron las operaciones.

Lo
más leído
del día

01
Política
Audios revelan esquema de maletín en Fiscalía y entrega de US$ 40.000 a hijo de fiscal general
Ver más
02
Política
Peña festeja preso su cumpleaños: revelan cómo vive recluido en el Regimiento Escolta Presidencial
Ver más
03
Nacionales
“¿Cómo llegué hasta aquí?” El libro que lee Miguel Vázquez en el ex Tacumbú
Ver más
04
Política
De sala histórica a gimnasio: los privilegios de Peña en su reclusión
Ver más
05
Nacionales
Municipalidad de Asunción: detectan 1.239 personas “sin cargo informado” y Soledad Núñez adelanta recortes
Ver más

Te puede interesar