Coalición árabe acusa a Netanyahu de intentar un "golpe de Estado" para robar elecciones

"Dada la gravedad de la situación, exigimos la creación de una comisión de investigación estatal que examine la actuación de la oficina del primer ministro (Netanyahu), así como la de los centros de poder dentro de la policía y el servicio de seguridad (Shin Bet)", dijo Yabarín en rueda de prensa tras una reunión de su partido en la Knéset (Parlamento).

El parlamentario calificó lo sucedido de "intento de golpe de Estado por parte del Gobierno de Netanyahu" y anunció que su partido ha presentado formalmente una petición ante la Fiscalía para que abra una investigación penal contra Netanyahu y su oficina, en relación con lo revelado este domingo por el Canal 12.

"Ayer, todo el país se dio cuenta de que se había cruzado una línea roja más, dejando al descubierto el verdadero intento del primer ministro y de su oficina de robar las elecciones: una campaña de persecución, una peligrosa campaña de incitación racista", añadió el diputado.

Según la información publicada por el Canal 12, la oficina de Netanyahu habría estado implicada en una operación para desacreditar el voto árabe, después de que el jefe de gabinete del primer ministro trasladase presuntamente a la Policía información para la detención, el mismo día de las elecciones, de tres miembros del partido árabe Raam, acusados de fraude electoral.

Los tres fueron posteriormente puestos en libertad y la Policía consideró que las sospechas carecían de fundamento. Según el Canal 12, las revelaciones están siendo examinadas por la oficina de la fiscal general y la División de Investigaciones de la Policía, que anunció este lunes la apertura de una investigación interna.

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En un mensaje similar, el partido Yashar! (¡Recto!), del líder opositor Gadi Eisenkot, solicitó también la apertura de una investigación penal en un carta dirigida a la fiscal general.

En ella, le urgió esclarecer toda la cadena de transmisión de la información de inteligencia que dio origen a las actuaciones policiales: desde su fuente, presuntamente vinculada a la oficina de Netanyahu, hasta los responsables de la Policía que la recibieron y ordenaron las operaciones.