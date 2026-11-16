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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 15:25

Confirman novena y décima temporada de 'Slow Horses' cuando acaba de terminar la sexta

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Redacción Internacional, 16 nov (EFE).- Con la sexta temporada recién acabada, la séptima casi lista y la octava en rodaje, Apple TV anunció este lunes que 'Slow Horses' tendrá novena y décima entregas, sin desvelar cuándo prevé estrenarlas.

Por EFE
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Tampoco ha precisado quiénes seguirán en la ficción. Tan solo menciona que Gary Oldman continuará como protagonista de esta serie de unos espías cuanto menos particulares.

Ni cuál será el argumento, dado que hasta ahora la serie adaptaba la saga de novelas 'Slough House', de Mick Herron, pero la última publicada, 'Clown Town', es la utilizada para la octava temporada. Aunque el autor británico ya está trabajado en un nuevo libro.

Con sus cinco primeras temporadas, 'Slow Horses' consiguió 23 nominaciones a los Emmy, de los que ganó tres, y Oldman ha sido candidato a los Globos de Oro, Emmy y BAFTA por su interpretación de Lamb, el jefe de un disfuncional equipo de agentes de la inteligencia británica que han sido apartados del trabajo normal por sus meteduras de pata o su incompetencia.

En el reparto están además Jack Lowden, Saskia Reeves, Christopher Chung, Aimee-Ffion Edwards, Rosalind Eleazar, Joanna Scanlan, Samuel West, Ruth Bradley, Tom Brooke, Jonathan Pryce o Hugo Weaving, que regresó a la ficción en la sexta temporada, que se acabó de emitir el 21 de octubre.

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