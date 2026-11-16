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16 de noviembre de 2026 - 10:20

Congresistas demócratas reivindican en la COP31 "el compromiso de EE.UU. con el planeta"

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Antalya (Turquía), 16 nov (EFE).- Un grupo de congresistas demócratas, que lograron hace dos semanas una histórica victoria en las elecciones de mitad de mandato, reivindicaron este lunes en la COP31 de Antalya (Turquía) "el compromiso de EE.UU. con el planeta" frente al "negacionismo climático" de la administración de Donald Trump.

Por EFE
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"Las elecciones de mitad de mandato de hace apenas dos semanas otorgaron a los demócratas de la Cámara de Representantes la más amplia mayoría en 50 años. Eso supone un claro rechazo a la visión de nuestro futuro basada en el dominio de los combustibles fósiles de Donald Trump, a su negacionismo climático y a la bola de demolición de su política energética y climática", declaró el congresista Jared Huffman.

El representante demócrata señaló que "los estadounidenses exigen una vida asequible, llena de empleos bien remunerados y oportunidades económicas", pero también demandan "una vida saludable y a salvo de la crisis climática".

Reelegido por un distrito del Estado de California, Huffman encabezó una rueda de prensa con un grupo de legisladores demócratas celebrada en la zona de pabellones nacionales de la COP31 de Antalya, ciudad balneario del sur de Turquía.

Como Estados Unidos no envió representantes de su gobierno federal, autoridades subnacionales, como los estados, y representantes de la sociedad civil abrieron un stand llamado 'America is all in', donde se celebró el acto de los congresistas demócratas, en una abarrotada sala repleta de periodistas.

"El próximo Congreso portará nuestros valores, lo que, sin duda, incluye un compromiso con la ciencia y con un planeta saludable, habitable y orientado al futuro", refirió Huffman.

"Así que Estados Unidos también está plenamente comprometido con la colaboración y la cooperación globales", agregó el representante legislativo.

La semana pasada intervino en el mismo pabellón 'America is all in' el gobernador de California, Gavin Newsom, uno de los principales representantes demócratas y un potencial candidato para las elecciones presidenciales de 2028.

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