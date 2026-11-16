Director reelecto de OIT pide que todos los países, incluido EEUU, paguen cuotas atrasadas

"Nuestro mensaje es alentar a todos los miembros a considerar sus cuotas atrasadas", respondió Houngbo a preguntas de los periodistas sobre cómo piensa garantizar la estabilidad de la organización sin la financiación de Estados Unidos, que acumula una deuda de unos 280 millones de euros con la organización o el 70 % del total de cuotas pendientes.

"Varios miembros han empezado a pagar para 2027 y eso ayuda a la liquidez. Se sabe que Estados Unidos no ha pagado en 2024, 2025 y 2026, pero participa incluso en el órgano de gobierno", explicó instantes después del cierre de la sesión en la que se produjo su reelección.

El director general insistió en que la OIT mantiene un diálogo con Estados Unidos "en todos los asuntos importantes" y que aunque la situación (financiera) es grave, "no hay que caer en el pánico".

Recordó que al final del primer trimestre de 2025 se vio cómo EE.UU. interrumpía su financiación voluntaria a los proyectos de cooperación al desarrollo de la organización y en ese momento la organización empezó a prepararse y a tomar acciones ante "lo que sabíamos que sería una liquidez apretada".

En los últimos meses, la Administración dirigida por Houngbo ha aprobado la eliminación de 120 puestos, pero el sindicato de la OIT sostiene que la aplicación del plan de ahorro implicaría la supresión de hasta 600 puestos hasta finales de 2027.

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Los trabajadores protagonizaron recientemente una manifestación para oponerse a esta medida, que han buscado hacer visible a través de la acumulación de decenas de cajas de cartón vacías en varios espacios de la sede de la OIT que representan, cada una, a trabajadores que han perdido o están en riesgo de perder sus empleos.

En respuesta a una pregunta de la prensa sobre la vacante a director general adjunto que por tradición ha correspondido a un ciudadano estadounidense, Houngbo dijo que este puesto no se ha cubierto porque esa regla no escrita se aplicaba porque EE.UU. era con diferencia el contribuyente más importante al presupuesto de la OIT, pero en estos momentos no lo es.

"La razón por la que el puesto sigue vacante es porque no ha pagado (...) y esperamos, deseamos que pague, pero si esto no sucede se tomará una decisión" en cuestión de un mes, para lo cual hará las consultas necesarias, según indicó.