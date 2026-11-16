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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 05:25

'Ebenezer' se estrena líder de taquilla con 42 millones de dólares de recaudación mundial

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Redacción Internacional, 16 nov (EFE).- 'Ebenezer', la nueva película de Johnny Depp, recauda en su estreno 42 millones de dólares y se coloca en el primer puesto de la taquilla de Norteamérica con una historia de redención y segundas oportunidades ambientada en el Londres de Charles Dickens.

Por EFE
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El filme, según datos de la web Box Office Mojo, ha recaudado 19 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá (Norteamérica), donde se ha estrenado en 3.535 salas y ha conseguido 23 millones de dólares en el resto del mundo.

Se trata del primer gran papel protagonista en el cine para Johnny Deep en 8 años y tras las acusaciones de abuso por parte de su exmujer, la actriz Amber Heard. Según señala Variety, el actor solo recibió 5 millones de dólares de sueldo, una suma muy inferior a sus anteriores grandes producciones.

La película, dirigida por Ti West y con un guión de Nathaniel Halpern, está basada en el cuento 'A Christmas Carol', que retrata la transformación de un anciano solitario llamado Ebenezer Scrooge.

El documental 'You Can See Everything', que por ahora solo se ha estrenado en Norteamérica, continúa con su carrera imparable y ha superado los 90 millones de euros de recaudación tras cinco semanas en cartelera.

Se trata de un logro excepcional para un documental, que tiene como centro a Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos y condenada por estafa, sobre todo para uno con tres horas de duración.

En el segundo y tercer puesto de la taquilla norteamericana se encuentran 'The Cat in the Hat', la película de animación con 55 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, y 'Godzilla Minus Zero' que acumula 80 millones de dólares.

En el tercer puesto de la lista norteamericana se coloca 'Ramayana', una película mitológica india, que acumula 147 millones de dólares de recaudación en todo el mundo y que es líder de taquilla en países como India, Reino Unido o Emiratos Árabes Unidos.

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