La iniciativa, denominada 'Ella', está dirigida a emprendedoras y a empresas de propiedad o lideradas por mujeres que registren ventas anuales de hasta siete millones de dólares, según informó la entidad pública -en un comunicado-.

Los préstamos se concederán a través de instituciones financieras participantes, que establecerán las tasas de interés y de las demás condiciones de acuerdo con sus políticas internas.

Los recursos podrán destinarse a la adquisición, ampliación o mejora de activos productivos, así como a financiar capital de trabajo, siempre que este último esté vinculado a un crédito para activos productivos.

La gerente general de la CFN, Maricela Benites, señaló que el programa busca generar nuevas oportunidades para que las mujeres fortalezcan sus negocios y desarrollen sus proyectos empresariales.

Según la entidad, actualmente un 59 % de sus operaciones de banda de segundo piso, entre créditos productivos y garantías parciales de crédito, benefician a mujeres.

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Con este nuevo mecanismo, la CFN y el BID buscan reducir las brechas de acceso al financiamiento y fortalecer la participación de las mujeres en la actividad económica de Ecuador.