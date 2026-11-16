El Departamento de Estado identificó a los dos guatemaltecos como Axel Bladimir Montejo Sáenz, alias Mosh, y Walfre Donaldo Calderón-Calderón, alias El Teniente Jr, por quienes ofrece recompensas individuales de hasta 10 millones de dólares en el marco de su Programa de Recompensas por Narcóticos.

Según el comunicado, ambos operan en asociación con el CJNG, designado por Washington como organización terrorista extranjera el año pasado, y están vinculados con actividades de narcotráfico, extorsión, tráfico de armas, trata de personas y asesinato en la frontera entre Guatemala y México.

Montejo fue acusado en 2018 de conspiración para distribuir cocaína destinada a su importación ilegal a Estados Unidos y de conspiración para distribuir cocaína a bordo de una embarcación sujeta a jurisdicción estadounidense, detalla el comunicado de las autoridades.

Por su parte, Calderón-Calderón figura entre los 13 guatemaltecos acusados en una investigación federal contra una organización de tráfico de cocaína que operaba desde La Mesilla y La Democracia, en el departamento de Huehuetenango, en la frontera con México.

El anuncio de la recompensa llega después de que el 13 de noviembre el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, designara a los clanes familiares de Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza como organizaciones terroristas por los vínculos que considera que mantienen con los carteles mexicanos.

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La designación bloquea los bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe, salvo excepciones, las transacciones de personas estadounidenses con los sancionados.

Este fin de semana, el Gobierno de Guatemala decretó un estado de sitio en los departamentos de Zacapa e Izabal tras una serie de hechos violentos en el primero, entre ellos un ataque armado que dejó ocho muertos en el municipio de Huité el 27 de septiembre y el asesinato del diputado Julio César Portillo y tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que lo custodiaban, ocurrido el 6 de noviembre en Río Hondo.