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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 13:10

EE.UU. realizará este martes una prueba nacional del sistema de alerta de emergencias

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Washington, 16 nov (EFE).- La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, sigla en inglés) realizará este martes una prueba nacional para evaluar los procedimientos de alertas oficiales de emergencia.

Por EFE
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El ejercicio se realizará hacia las 14:20 hora del este (17.20 GMT) y consistirá en transmitir un mensaje de prueba por radio y televisión para comprobar que los medios reciben y retransmiten correctamente las alertas oficiales.

"La prueba se difundirá en inglés y español como un mensaje bajo el Protocolo Común de Alerta (CAP, sigla en inglés), al utilizar el código de evento para la 'Prueba a nivel nacional del Sistema de Alerta de Emergencia' (NPT, por sus siglas en inglés)", indicó un comunicado.

El audio y el texto del mensaje de prueba serán: "Esta es una prueba a nivel nacional del Sistema de Alerta de Emergencia, emitida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que abarca los Estados Unidos desde las 2:20 hasta las 2:50 pm (17.20 GMT), hora del Este (ET). Esto es solo una prueba. No se requiere ninguna acción por parte del público".

La oficina instó a los participantes del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS, sigla en inglés) a tomar medidas, en coordinación con los Comités Estatales de Comunicaciones de Emergencia, con el fin de prepararse para esta prueba.

Según el anuncio del simulacro, los participantes del EAS -incluidas las estaciones de FM de baja potencia (LPFM), las estaciones de FM educativas no comerciales de Clase D, entre otros- están obligados a registrarse y presentar información en el ETRS.

En coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), el simulacro está programado para este martes, con una fecha alternativa para la prueba el 3 de diciembre de 2026.

El anuncio del simulacro se realizará cinco días después del que el país registrara la suspensión total de despegues de aeronaves en todo Estados Unidos, colapso que el pasado viernes dejó en tierra a unos 12.000 vuelos y que aún en la víspera contabilizaba 1.900 cancelaciones y unos 6.770 retrasos en aeropuertos del país.

Las autoridades estadounidenses informaron el sábado que la sustitución del antiguo cableado de cobre por fibra óptica en los sistemas de telecomunicaciones aéreas originó la paralización aeroportuaria nacional, y hoy el presidente Trump afirmó que la crisis se originó porque "unos equipos extremadamente antiguos sufrieron un 'infarto'".

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