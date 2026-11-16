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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 11:10

"El 90% de arrestos migratorios afectan a latinos" afirma congresista demócrata

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Washington, 16 nov (EFE).- El representante demócrata Ro Khanna denuncia que el 90% de las detenciones que lleva a cabo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) afectan a latinos y alertó de la necesidad de reformar la ley migratoria ahora que su partido ha logrado la mayoría en el Congreso.

Por EFE
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En declaraciones a EFE, Khanna afirma que "el 90% de los arrestos del ICE son de familias latinas, y la mayoría son hombres. Así que los padres han sido deportados, las familias se han separado. Necesitamos traer de vuelta a esos padres para reunir a las familias. Tengo una visión clara de lo que necesitamos hacer para defender a nuestras comunidades inmigrantes",

Su receta sobre la cuestión migratoria en Estados Unidos es clara: "Necesitamos un camino hacia la ciudadanía. Necesitamos ampliar las vías legales para venir a trabajar aquí. Necesitamos eliminar la detención en almacenes. Necesitamos una moratoria sobre las deportaciones. Necesitamos reunir a las familias".

Khanna, que subraya el hecho de que sus padres emigraron desde India, confía poco en que el presidente estadounidense, Donald Trump, se implique en la reforma en inmigración que impulsarán los demócratas en el Congreso después del nombramiento de Stephen Miller, arquitecto de la política de mano dura migratoria, como jefe de gabinete de la Casa Blanca.

"El nombramiento es una venganza. Trump está intentando abofetear a las comunidades minoritarias que votaron en su contra, a las comunidades asiático-americanas y latinoamericanas que votaron en su contra por la crueldad del ICE", explica.

"El Partido Demócrata debe ser audaz en materia de inmigración, reunirse para eliminar el ICE, para eliminar estos centros de detención masiva", insiste Khanna, uno de los miembros más activos de la Cámara de Representantes y conocido por haber liderado junto con el republicano Thomas Massie la investigación del caso Epstein en el Congreso.

A partir de enero, con mayoría demócrata en las cámaras legislativas, el congresista aspira a que puedan detener "el daño" que dice que ha provocado la actual Administración.

"Trump ha destruido gran parte de este país, ha aterrorizado a muchas comunidades", puntualizó, antes de destacar que las elecciones de medio mandato han sido "increíbles" para los colectivos inmigrantes y minoritarios. "Me encanta la diversidad", remarcó.

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