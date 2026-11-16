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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 14:30

El expresidente ruso Medvédev recibe a dirigente de delegación norcoreana

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Moscú, 16 nov (EFE).- El subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia y antiguo presidente del país, Dmitri Medvédev, se reunió hoy en Moscú con el dirigente de una delegación norcorena, encabezada, según medios, por un estrecho colaborador del presidente del hermético país, Kim Jong-un.

Por EFE
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"No puedo olvidar la hospitalidad con la que me recibió el camarada Kim Jong-un, el ambiente festivo de Pionyang y, por supuesto, nuestra conversación", dijo Medvédev, citado por la agencia TASS, al secretario del Comité Central del Partido de los Trabajadores del país asiático, Jo Yong-won, al recordar un viaje a Corea del Norte realizado en 2025.

Agregó que planea abordar hoy con Jo las "relaciones bilaterales y los lazos especiales de alianza" entre ambos países.

Se espera que a lo largo de la jornada de hoy Jo sea recibido también por el presidente ruso, Vladímir Putin.

En tanto, el viceministro de Exteriores de Rusia Andréi Rudenko recordó, por su parte, que una visita de Kim a Rusia está en la agenda, pero aún no tiene una fecha concreta.

La visita llega antes de que se celebre una histórica reunión entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, en los márgenes de la cumbre de la APEC el 19 de noviembre.

Moscú y Pionyang han fortalecido sus lazos desde 2024 tras la firma de un acuerdo entre sus líderes que incluye una cláusula de defensa mutua en caso de agresión.

Las autoridades surcoreanas estiman que, desde octubre de 2024, Pionyang ha desplegado unos 15.000 soldados de combate en apoyo a Moscú en su guerra contra Ucrania, y proporcionado armamento y equipamiento militar.

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