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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 10:50

El Frente Polisario reclama al Gobierno español el cese de los vuelos de Ryanair al Sáhara

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Madrid, 16 nov (EFE).- El Frente Polisario, movimiento de liberación del Sáhara Occidental, interpuso este lunes una reclamación administrativa ante el Ministerio de Transportes para pedir al Gobierno de España el cese de los vuelos entre Madrid y Dajla (Sáhara Occidental), una ruta a cargo de Ryanair y promocionada como "una aventura marroquí".

Por EFE
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La compañía aérea irlandesa, líder en Europa por número de pasajeros, inauguró la conexión con esta ciudad saharaui a principios de 2025 y la publicitaba como un destino "donde el océano, el desierto y la cultura se unen", e invitaba a los viajeros a "explorar de cerca la cultura marroquí".

Esta ruta aérea es una manera de "normalizar la ocupación" de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y "blanquearla" mediante el denominado "turismo de ocupación", declaró a EFE el representante del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi.

La reclamación administrativa responsabiliza al Ejecutivo español de las autorizaciones concedidas a Ryanair y exige "la anulación de los derechos de tráfico aéreo" para que los vuelos Madrid-Dajla "se dejen sin efecto, se anulen y se dejen de producir", explicó a EFE el abogado Jacinto Lara.

El Sáhara Occidental fue hasta 1975 colonia de España. Desde la retirada española, figura como un territorio no autónomo pendiente de descolonización en la lista de las Naciones Unidas y Lara destacó que "es un territorio distinto, separado y diferenciado del Estado marroquí".

"Por lo tanto, (Marruecos) no tiene y no debería tener ningún tipo de soberanía aérea ni terrestre ni sobre las aguas del Sáhara Occidental", subrayó el letrado.

A juicio de Lara, la actividad comercial en suelo saharaui pretende "por parte del Estado marroquí, y con la complicidad, en este caso indudablemente del Gobierno español, del Ministerio de Transportes, consolidar las políticas de ocupación".

Por su parte, Abdulah Arabi denunció que Rabat intenta "blanquear y asimilar el territorio del Sáhara Occidental ocupado como suyo, mediante el uso de muchas herramientas, entre ellas el turismo".

En este sentido, calificó la ruta aérea Madrid-Dajla como "una violación flagrante del derecho internacional", especialmente ante la jurisprudencia de la Unión Europea (UE) sobre la diferenciación entre el Sáhara Occidental y Marruecos, y la prohibición de cualquier "convenio comercial" sin el consentimiento expreso del pueblo saharaui.

Arabi hizo un llamamiento a los viajeros a evitar estos vuelos por responder a una "publicidad engañosa" con la venta del destino "como una perla del desierto, cuando realmente es un campo militar y una ciudad sitiada donde las violaciones de derechos humanos de la población se producen a diario".

Ante esta situación, el representante del Frente Polisario recalcó que España "tiene una responsabilidad directa" con el pueblo saharaui.

Esta reclamación coincide con la retirada de la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso) a principios de este mes.

No obstante, Arabi advirtió de que este organismo "ni era el que ha traído el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, ni con su retirada desaparece" esa reivindicación histórica.

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