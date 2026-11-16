"Venezuela es un país pacífico y solidario, que aboga por las salidas a las diferencias mediante el diálogo y la diplomacia, al tiempo que llamamos al respeto de las instituciones nacionales y al cese de toda comparación o alusión con nuestro pueblo", señaló en X el viceministro para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Eduardo Ramírez Castro.

Ramírez Castro rechazó las declaraciones de Garibabadi y dijo que atentan contra la dignidad de Venezuela.

El domingo, Irán advirtió a Estados Unidos de que no es Cuba ni Venezuela y que no conseguirá doblegarlo mediante bloqueos y sanciones económicas, y cuestionó la eficacia de las presiones estadounidenses contra la República Islámica, en medio de la guerra y del estancamiento de las negociaciones para poner fin al conflicto.

"Irán no es Cuba, a la que se puede someter a un bloqueo, ni Venezuela, a la que se puede obligar a rendirse", aseveró Garibabadi en una entrevista con la televisión estatal a última hora del domingo, en referencia a la operación estadounidense que culminó con la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en enero pasado y a las presiones de Washington sobre La Habana.

Garibabadi cuestionó la eficacia de la presión económica estadounidense contra su país, sometido a un cerco naval y a una intensificación de las sanciones, incluidas las impuestas a sus aerolíneas en el marco de la operación 'Paria Económico', a la que se sumó 'Puerta de Hierro', destinada a restringir el transporte de mercancías sancionadas por rutas terrestres y por el mar Caspio, con el objetivo de forzar la rendición de Teherán.

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Ya en julio pasado, el Gobierno venezolano convocó al embajador de Irán en Caracas, Ali Chegini, para entregarle una nota de protesta por unas "expresiones despectivas e impropias" sobre las instituciones y autoridades del país suramericano, informó entonces la Cancillería venezolana.

Venezuela exigió "el cese de toda alusión o comparación que menoscabe la dignidad, la soberanía, la institucionalidad o el buen nombre de Venezuela", indicó la Cancillería en su canal de Telegram, sin precisar cuáles fueron las declaraciones que motivaron la nota de protesta ni quién las emitió.