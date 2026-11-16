El IPLEX exigió en un comunicado de prensa una investigación "pronta, independiente, rigurosa y exhaustiva, que permita determinar quiénes participaron, quiénes ordenaron y financiaron el homicidio y cuáles fueron sus verdaderas motivaciones".

"El asesinato de un periodista trasciende a la víctima. Es un ataque contra la libertad de prensa y contra el derecho de toda la ciudadanía a recibir información. La violencia puede convertirse en un mecanismo para intimidar a quienes investigan, cuestionan y denuncian asuntos de interés público", indica el pronunciamiento.

También destacó que "la investigación debe establecer, entre otras hipótesis, si existe alguna relación entre el asesinato y la actividad periodística de Rodríguez, sus publicaciones, sus denuncias o posibles amenazas que hubiera recibido".

Rodríguez, de 50 años de edad y que denunciaba casos de narcotráfico y corrupción en sus perfiles digitales, fue atacado a balazos en la localidad de San Miguel de Santo Domingo, provincia de Heredia (centro), supuestamente por dos sicarios que se desplazaban en una motocicleta.

En sus publicaciones en redes sociales, Rodríguez solía señalar con nombres y apellidos a personas a las que vinculaba con organizaciones criminales locales e internacionales, y afirmaba que entregaba sus investigaciones a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

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El IPLEX recordó que lleva años advirtiendo sobre el "deterioro del ambiente para el ejercicio del periodismo y los riesgos que representan los discursos de odio y estigmatización contra periodistas y medios de comunicación".

Por su parte, el Colegio de Periodistas (Colper) expresó que el asesinato de Rodríguez se debe "investigar con celeridad" porque "la ciudadanía no puede quedar sin respuestas claras sobre una muerte violenta ocurrida a una persona que utilizó su voz para denunciar la presencia creciente del narcotráfico en el país".

"La libertad de expresión es un derecho humano fundamental. Cuando tenemos miedo de denunciar, padecemos el peor de los males en una sociedad. Camilo Rodríguez no tenía miedo, y hoy su voz se apagó con violencia", expresó el Colper.

Los últimos periodistas costarricenses asesinados habían sido Parmenio Medina, en 2001, e Ivania Mora, en 2003.

Medina era el productor del programa radiofónico 'La Patada', que denunciaba actos de corrupción, y murió el 7 de julio de 2001 cerca de su vivienda tras recibir los disparos de tres desconocidos desde un automóvil.

Mora fue asesinada cuando conducía su vehículo por una concurrida vía del sector este de San José, donde dos hombres le dispararon desde una motocicleta.

En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado cifras históricas de homicidios, con alrededor de 900 cada año, de los cuales las autoridades atribuyen el setenta por ciento al narcotráfico, la gran mayoría cometidos con armas de fuego.