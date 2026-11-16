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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 12:25

El Likud tilda de "absurdas" las acusaciones a Netanyahu de orquestar un fraude electoral

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Jerusalén, 16 nov (EFE).- El partido Likud, liderado por el primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, tildó de un "absurda" la información revelada por una televisión israelí de que su gabinete orquestó acusaciones de fraude electoral contra un partido árabe que concurrió a las elecciones del 27 de octubre, y que resultaron en la detención de tres de sus miembros.

Por EFE
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La información, desvelada por el Canal 12 israelí, apunta a que el jefe de gabinete de Netanyahu habría trasladado a la Policía información procedente de un antiguo empleado de la oficina del primer ministro que provocó la detención, el mismo día de las elecciones, de tres miembros del partido árabe Raam, que fueron acusados de presunto fraude electoral.

Los tres fueron posteriormente puestos en libertad y la Policía consideró que las sospechas carecían de fundamento.

"El objetivo de los ataques falsos y desmedidos lanzados por el bloque de izquierda y los medios de comunicación contra el primer ministro Netanyahu y el Likud es descartar cualquier posibilidad de unidad nacional y justificar que se dé preferencia a partidos que apoyan el terrorismo frente a los partidos sionistas", dice el partido en un comunicado.

Y añade que este "ataque" se dirige contra "alguien que actuó conforme a su deber legal de prevenir la comisión de delitos", en referencia al jefe de gabinete de Netanyahu, y que "es un absurdo que clama al cielo".

Tras la publicación de esta noticia, la Policía anunció que ha abierto una investigación interna. Varios partidos de la oposición reclamaron a la fiscal general israelí que ponga en marcha una investigación penal, y los dos partidos árabes de Israel demandaron que se establezca una comisión de investigación independiente sobre lo ocurrido.

Tras las detenciones de los tres miembros de Raam en la jornada electoral, que luego resultaron infundadas y que se produjeron supuestamente en base a información provista por la oficina del primer ministro, Netanyahu publicó ese día un vídeo en el que difundía dichos arrestos y afirmaba que estaban "intentando robar las elecciones".

Al día siguiente de la jornada electoral, cuando el recuento apuntaba a una pérdida de la mayoría parlamentaria de Netanyahu, su partido, el Likud, emitió un comunicado en el que afirmaba que las elecciones habían sido "robadas por partidos árabes", unas formaciones que consiguieron un récord de 19 escaños.

24 horas después, el presidente de la Comisión Electoral Central, el juez Noam Sohlberg, solicitó al Shin Bet (servicio de inteligencia interior de Israel) investigar posibles interferencias extranjeras en las elecciones y Netanyahu habló de 'Raamgate'.

Finalmente, la Comisión Electoral rechazó los indicios de fraude electoral generalizado.

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