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Mundo
16 de noviembre de 2026 - 16:40

El merenguero Wilfrido Vargas apelará sentencia sobre la autoría de 'El baile del perrito'

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Santo Domingo, 16 nov (EFE).- El merenguero y director de orquesta dominicano Wilfrido Vargas anunció este lunes que apelará una sentencia que lo condenó a pagar una millonaria indemnización al músico Juan Valdez, luego de que un tribunal reconociera a este último como coautor del popular merengue 'El baile del perrito'.

Por EFE
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La semana pasada, un juzgado de primera instancia condenó a Vargas y a la empresa Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L., a pagar 14 millones de pesos dominicanos (unos 230.600 dólares) a Valdez, tras acoger parcialmente una demanda por daños y perjuicios presentada por el músico.

Valdez reclamaba una indemnización de 100 millones de pesos dominicanos (unos 1,65 millones de dólares) por regalías no recibidas.

Vargas y su empresa señalaron en un comunicado que la sentencia no está en firme y que su ejecución quedará suspendida mientras la Corte de Apelación conoce el recurso.

Asimismo, expresaron su confianza en que el tribunal examine nuevamente los hechos y las pruebas del caso.

"Respeto la trayectoria del maestro Juan Valdez. Esta diferencia la resolverán los tribunales, y en ese ámbito la vamos a defender con serenidad", manifestó Vargas.

'El baile del perrito' es una de las canciones emblemáticas del repertorio del merenguero, "quien ha contribuido con su trayectoria como productor, músico y compositor a la proyección internacional del merengue dominicano", añadió el comunicado.

El tema también enfrentó al artista en los tribunales con Winston Paulino, otro coautor del popular merengue, lanzado en 1992 y que inicialmente fue registrado únicamente a nombre de Wilfrido Vargas, conocido por éxitos como 'El jardinero' y 'El loco y la luna'.

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