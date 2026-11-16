El papa León XIV parte de regreso a Roma tras culminar gira con apoteósica visita a Perú

El avión que lo lleva de vuelta al Vaticano despegó del aeropuerto Jorge Chávez, que sirve a Lima, a las 14:29 hora local (19:29 GMT) para un vuelo de 12 horas y 38 minutos de duración que tiene previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci en la mañana del martes 17 de noviembre.

Antes de abordar el avión, el pontífice se despidió de Perú con una santa misa multitudinaria, la cuarta que ofició en el país andino, en la que congregó a 1,5 millones de personas en la Base Aérea de Las Palmas, el mismo lugar donde el papa Francisco dio una masiva eucaristía campal en la visita que hizo en 2018.

Así concluyó la primera gira de León XIV por América Latina, en la que del 6 al 16 de noviembre visitó tres países y tomó hasta catorce vuelos.

León XIV cumplió con toda la agenda programada sin dar muestras en ningún momento de cansancio, pese a haber iniciado el viaje apenas tres semanas después de haber sido operado de un cáncer de pulmón en el que le fue extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho.

En Perú, del que el Santo Padre dijo que también es su patria al contar con la nacionalidad peruana desde 2015, pasó la mayor parte de este viaje para volver a recorrer los lugares que forjaron su vida pastroral a lo largo de más de veinte años que vivió en el país andino, a donde llegó como misionero y alcanzó a ser obispo de Chiclayo durante casi nueve años.

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A lo largo de seis días visitó cuatro ciudades: Lima, Cusco, Pucallpa y, especialmente, Chiclayo, donde se tomó el tiempo de recorrer varios puntos alejados de su antigua diócesis como la provincia de Santa Cruz y la localidad de Zaña, en la que rindió homenaje a Santo Toribio de Mogrovejo, al que tiene como referente por haber sido también misionero en tierras peruanas.

En sus discursos en Perú no solo reiteró la alegría que le daba estar de regreso en su patria adoptiva, de la que se marchó en 2023 convocado por el papa Francisco para dirigir el Dicasterio de los Obispos, sino que lanzó contundentes mensajes en torno a la necesidad de revindicar la necesidad humana.

En ese sentido, se pronunció en contra de la explotación de la Amazonía y la indefensión de los pueblos indígenas, cuyos líderes son asesinados por proteger sus territorios; advirtió sobre los peligros de un progreso tecnológico descontrolado y de las consecuencias para la existencia humana que puede tener la explotación laboral.

Asimismo, denunció la situación de vulnerabilidad de la población frente al auge de la violencia del crimen organizado y el sufrimiento histórico que ha padecido la comunidad afrodescendiente, producto de la esclavitud.

La visita del papa León XIV fue la tercera de un papa a Perú, pero la primera de un papa peruano, después de las que hicieron Juan Pablo II en 1985 y Francisco en 2018, y su llegada se esperaba con ansias en el país desde que fue nombrado máximo jerarca de la Iglesia católica el año pasado.