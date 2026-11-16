El papa pide menos consumismo y más solidaridad al visitar casa de acogida en Perú

"Lamentablemente, sabemos que hay situaciones en las que no se ofrece cuidado o asistencia a los cuerpos, ni se piensa en las almas; no se atiende a las personas, sino que se les abandona; no se protege al más débil e indefenso, sino que se abusa de él; no se ama la vida, sino que se le intenta destruir", criticó el papa durante su discurso ante el entusiasmo de los adultos mayores a los que se atiende en este centro.

El papa, que disfrutó de una 'marinera' bailada por los ancianos del centro, afirmó que no se puede "permanecer indiferentes al saber que los cuerpos y las almas de numerosos hermanos y hermanas nuestros están descuidados y que, muchas veces, son manipulados".

Indicó que "Perú necesita más oasis fraternos y menos desiertos individualistas, necesita más almas entregadas al servicio del Reino de Dios que cuiden de las personas frágiles y marginadas, reconociendo en ellas los dolores y sufrimientos de Cristo crucificado".

Y en su ultimo día en Perú Invitó a todos a hacer un examen de consciencia sobre el porqué sigue "habiendo tantos problemas y desigualdades".

"En un país que ha recibido tanto a través de la caridad cristiana, ¿Por qué somos tan pocos para seguir pasando la antorcha a las nuevas generaciones?", lamentó el papa.

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Puso el ejemplo de san Martín de Porres, que "supo cuidar los cuerpos y edificar las almas con gestos sencillos y humildes, a imitación de nuestro Señor Jesucristo".

Y pidió que todos los peruanos lleven el Evangelio "a cada rincón, a cada persona de este amado país y de otros lugares del mundo, convirtiendo los áridos desiertos del materialismo y el consumismo en verdes praderas de solidaridad y entrega generosa".

"Queridos hermanos y hermanas: sé que Perú tiene mucho para dar. No nos quedemos paralizados discurriendo sobre vanos asuntos terrenales, es necesario dar pasos hacia las realidades celestiales", los animó e instó a ser "valientes para defender a los niños, a los jóvenes y a los ancianos, a los más pequeños y necesitados de la sociedad".