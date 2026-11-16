Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 2,84 dólares con respeto al cierre anterior.

La AIE divulgó la semana pasada que el mercado global del petróleo presentará un excedente durante el cuarto trimestre gracias a la rápida recuperación, aunque todavía parcial, de las exportaciones de crudo del golfo Pérsico, y al aumento de la extracción en los grandes productores en América.

La agencia consideró en su informe mensual que la contracción de la oferta, posterior al inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, va a seguir ralentizándose y volverá a estar por encima de los niveles de 2025 por primera vez a partir del próximo mes de marzo.

Aun así, la situación todavía no está estabilizada.

Las exportaciones de los países del golfo Pérsico (excluyendo a Omán) aumentaron en octubre, pero siguieron significando un 26 % menos que el volumen anterior a la guerra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otro lado, el mercado del crudo se mantuvo la semana pasada por debajo de los 90 dólares el barril ante las crecientes esperanzas de avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán.

Sin embargo, el optimismo decayó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que no necesita un acuerdo con la República Islámica.

"Es poco probable que se reanuden los combates a gran escala, pero también lo es que se alcance un alto el fuego efectivo que permita reabrir el estrecho de Ormuz", explicó el analista Tom Essaye en su informe diario 'Sevens Report'.

Hasta que eso no ocurra, apuntó Essaye, no se espera que los precios de cotización bajen más.