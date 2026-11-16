El Prado rinde homenaje a Rilke, que convirtió el arte español en poesía

'Rainer Maria Rilke y el arte español', que podrá visitarse hasta el 7 de marzo, presenta la profunda huella que el arte, el paisaje y la cultura de España dejó en la obra y los viajes de este gran poeta europeo, nacido en Praga en 1875.

Con motivo del centenario de su muerte, en 1926 en Montreaux (Suiza), el Prado ha reunido muchos de los cuadros que impactaron en el poeta y una magnífica colección de manuscritos, cartas, fotografías y cuadernos de viaje que dan fe de ello.

Son obras no solo de El Greco, Velázquez y Goya, sino también de otros artistas como Pablo Picasso, María Blanchard e Ignacio Zuloaga, con quien Rilke se carteó a lo largo de los años.

La exposición es "todo obras que sabemos fehacientemente que vio Rilke, que le emocionaron e inspiraron”, aseguró este lunes el director del museo, Miguel Falomir, en la presentación de la muestra.

Entre las obras prestadas por instituciones, colecciones y museos destacan 'Vista de Toledo', de El Greco, prestada por el Metropolitan Museum de Nueva York, y otros cuadros de este mismo artista prestados por el Musée Bonnat-Helleu de Bayona (Francia).

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Especialmente emocionante es el gran cuadro de El Greco 'La Inmaculada Concepción', también conocido como 'Inmaculada Oballe', que custodia la parroquia de San Nicolás de Bari en Toledo, al que Rilke cantó: "Ay, óleo, en tu elevarte pienso, columna de incienso azul: tu humo mancha", como puede leerse en unos manuscritos expuestos junto a la obra.

El primer contacto de Rilke con el arte español fue el cuadro 'La enana doña Mercedes', de Zuloaga, de quien fue incondicional admirador.

Siguieron exposiciones en Viena, Múnich, Roma, París y Berlín, que cimentaron su interés y entusiasmo por España.

La muestra también presenta escritos muy tempranos del poeta, como su soneto 'Velázquez' y el psicodrama 'Murillo', dedicado a otro de los genios del Barroco español.

Además, las cartas que intercambió con Zuloaga y los poemas que sus cuadros le inspiraron, y fotografías antiguas de las salas en las que se exhibían los cuadros de los grandes maestros, tanto en exposiciones por Europa como en su viaje por España.

Nunca antes se había organizado una exposición centrada en Rilke y su fascinación por España, como "nunca ha existido ningún otro poeta tan intencionalmente volcado en la pintura, la escultura y la arquitectura de España", sintetizó el director del Centro de Estudios del Prado, Javier Arnaldo, uno de los comisarios de la muestra.