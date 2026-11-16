​El precio del petróleo de Texas retrocede un 1,12 % y se sitúa en 87,57 dólares el barril

A las 09:13 hora local (14:13 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 0,99 dólares respecto al cierre anterior.

Los inversores siguen muy pendientes de la escalada de tensión en Oriente Medio después de que dos petroleros sufrieran fuertes explosiones tras chocar contra minas navales en el estrecho de Ormuz. Uno de ellos, un superpetrolero que transportaba más de dos millones de barriles de crudo, se hundió en aguas del golfo Pérsico.

Los inversores también analizan los últimos datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que proyectó recientemente que el mercado petrolero volverá a registrar un superávit en el último trimestre del año -con una oferta de 105 millones de barriles diarios frente a una demanda menor-, superávit que podría ampliarse hasta los 3,8 millones de barriles diarios en 2027.

En la misma línea, Goldman Sachs destaca en una nota que el mercado mundial del petróleo ha demostrado capacidad para adaptarse a los riesgos geopolíticos gracias a la recuperación de la producción y a la debilidad de la demanda, especialmente en China.

El banco prevé que el crudo Brent promedie los 88 dólares por barril en 2027 y el WTI los 78 dólares, ante la perspectiva de que la oferta mundial supere a la demanda en unos dos millones de barriles diarios.